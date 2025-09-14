Olympic bronze medallist Aman Sehrawat disqualified from World Wrestling Championships 2025 due to overweight ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत विश्व चैंपियनशिप से अयोग्य घोषित, ज्यादा वजन देख कोच हुए हैरान, Other-sports Hindi News - Hindustan
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग ले रही भारतीय टीम को रविवार को तब करारा झटका लगा जब ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को अधिक वजन पाए जाने के बाद जाग्रेब में चल रही प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

Bhasha नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 03:14 PM
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भाग ले रही भारतीय टीम को उस समय करारा झटका लगा जब ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को अयोग्य घोषित करार दिया गया। अमन सहरावत को अधिक वजन पाए जाने की वजह से जाग्रेब में चल रही प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। पिछले वर्ष पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले अमन का वजन पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा स्पर्धा से पहले कराए गए वजन के दौरान 1.7 किग्रा अधिक पाया गया।

भारतीय दल के एक सूत्र ने जाग्रेब से पीटीआई को बताया, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है कि अमन अपना वजन नियंत्रित नहीं रख सके। जब वह वजन मापने के लिए खड़ा हुआ तो उसका वजन 1700 ग्राम ज्यादा था। यह स्वीकार्य नहीं है। उसका वजन इतना ज्यादा कैसे हो गया, यह हमारी समझ से परे है।’’ विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू के 2023 के नियमों के अनुसार विश्व कप, यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए दो किलोग्राम वजन की छूट की अनुमति है, लेकिन विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में ऐसा प्रावधान नहीं है।

ये भी पढ़ें:लंबोरिया ने जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब, दिग्गजों की लिस्ट शामिल

अमन अन्य भारतीय पहलवानों के साथ अनुकूलन शिविर में भाग लेने के लिए 25 अगस्त को क्रोएशिया के जाग्रेब पहुंचे थे और उनके पास वजन कम करने के लिए पर्याप्त समय था। छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाले 22 वर्षीय अमन भारतीयों में पदक के प्रबल दावेदारों में से एक थे। एक महीने से भी कम समय में विश्व चैंपियनशिप में किसी भारतीय के अयोग्य होने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले अगस्त में बुल्गारिया के समोकोव में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप से नेहा सांगवान (महिला 59 किग्रा) को 600 ग्राम अधिक वजन होने के कारण बाहर कर दिया गया था।

नेहा जाग्रेब में भारत की सीनियर विश्व चैम्पियनशिप टीम का भी हिस्सा थीं, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने न केवल उन्हें टीम से बाहर कर दिया था, बल्कि ‘‘लगातार वजन प्रबंधन संबंधी मुद्दों‘‘ के कारण उन्हें दो साल के लिए निलंबित भी कर दिया था। किसी स्टार भारतीय खिलाड़ी के ज्यादा वजन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किग्रा फाइनल से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। स्वर्ण पदक मुकाबले से कुछ घंटे पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था।

ये भी पढ़ें:हॉन्ग कॉन्ग ओपन फाइनल में पहुंचे लक्ष्य और सात्विक-चिराग, दो साल बाद किया ऐसा

भारतीय दल के एक कोच ने कहा, ‘‘सरकार ने जाग्रेब में विश्व चैंपियनशिप के लिए चुने गए प्रत्येक पहलवान पर कम से कम 7-8 लाख रुपये खर्च किए हैं। दो सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर के दौरान ठहरने का खर्च कम से कम 140 यूरो था और टूर्नामेंट के दौरान यह 200 यूरो है। अपना वजन बनाए रखना पहलवान की जिम्मेदारी है। इसके लिए कुछ स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए। स्वीकृत वजन से लगभग दो किलोग्राम अधिक वजन हैरान करने वाला है।’’ यह देखना बाकी है कि क्या डब्ल्यूएफआई अमन को भी नेहा की तरह ही सजा देगा या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए छोड़ देगा।

पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद से अमन ने सिर्फ़ एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। उन्होंने इस साल जून में उलानबटार ओपन में कांस्य पदक जीता था, जहां उन्हें सेमीफाइनल में मेक्सिको के रोमन ब्रावो-यंग से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कांस्य पदक के प्ले-ऑफ में तुर्किये के बेकिर केसर को हराया था।

