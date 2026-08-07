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नीरज चोपड़ा हमेशा स्वर्ण पदक नहीं जीतेंगे, ऐसा होना नामुमकिन है, AFI चयन समिति के अध्यक्ष ने दिया बयान

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा)
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भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) की चयन समिति के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला ने कहा है कि नीरज चोपड़ा भारत के लिए हमेशा गोल्ड मेडल नहीं जीत सकेंगे। कभी-कभी सिल्वर मेडल से भी संतोष करना पड़ेगा। हमेशा गोल्ड लाना नामुमकिन है। उन्होंने और भी बातें कहीं।

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नीरज चोपड़ा (फाइल फोटो)

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) की चयन समिति के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला ने नीरज चोपड़ा की फिटनेस और फॉर्म को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि 'देश का यह महानतम एथलीट' भी इंसान है और कभी कभार रजत पदक हासिल करने पर उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

नीरज चोपड़ा ने दिखाई है निरंतरता, हर बार गोल्ड जीतना असंभव

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी और पिछले लगभग एक साल से पीठ के निचले हिस्से में दर्द से परेशान रहे 28 वर्षीय चोपड़ा ने पिछले महीने ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों में 86.48 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता था। उन्होंने 2018 में इसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वह 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए थे। सुमारीवाला ने कहा कि 2016 में 86.48 मीटर का जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद से वैश्विक मंच पर चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन में जिस तरह की निरंतरता दिखाई है उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सुमारीवाला ने पीटीआई से कहा, ''चोट से उबरने के बाद वापसी करते हुए रजत पदक जीतना शानदार प्रदर्शन है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में उनका प्रदर्शन और बेहतर होगा।'' उन्होंने कहा, ''ऐसा नहीं है कि वह हमेशा स्वर्ण पदक ही जीतेंगे। ऐसा होना नामुमकिन है। रजत पदक भी मिलते हैं। वह भी इंसान हैं। हमें इस चर्चा को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हमें उनके रजत पदकों का भी जश्न मनाना चाहिए।''

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राष्ट्रीय भाला फेक दिवस है आज, नीरज ने जीता था सोना

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ सात अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि चोपड़ा ने 2021 में तोक्यो ओलंपिक खेलों में इसी दिन स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था।चोपड़ा को पिछले साल सितंबर में विश्व चैंपियनशिप से दो सप्ताह पहले पीठ के निचले हिस्से में चोट लग गई थी। उन्होंने इस साल जून में दोहा डायमंड लीग में वापसी की, जहां वह चौथे स्थान पर रहे।वह अब 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में और चार और पांच सितंबर को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में एशियाई खेलों में भी सभी की निगाह उन पर टिकी रहेगी। पिछले एक साल से उनकी फिटनेस चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि चोट के कारण चोपड़ा अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापसी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुमारीवाला ने कहा कि चोपड़ा की प्रतिबद्धता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।

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जो भी पदक जीते हैं बोनस के रूप में लेना चाहिए

उन्होंने कहा, ''आपको दो ओलंपिक पदक, एक स्वर्ण और एक रजत, किसने दिए हैं। आपको विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण, जूनियर विश्व रिकॉर्ड और एक स्वर्ण पदक किसने दिया है। आपको एशियाई खेलों में स्वर्ण, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और रजत तथा एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने दिया है। उन्होंने जो भी पदक जीता है, हमें उसे बोनस के रूप में लेना चाहिए।'' सुमारीवाला ने कहा, ''इसलिए जब वह रजत पदक भी जीत लें तो हमें उस पर अगर मगर नहीं कर नहीं चाहिए। उन्हें जो भी करना होगा, वह करेंगे और वह यह जानते हैं। वह भारत के अब तक के महानतम एथलीट हैं।'' इस बीच सुमारीवाला ने सेबेस्टियन को के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। चुनाव अगले साल सितंबर में होंगे। उन्होंने कहा, ''मैं विश्व एथलेटिक्स परिषद के सदस्य के रूप में दो कार्यकाल और उपाध्यक्ष के रूप में एक कार्यकाल पूरा कर चुका हूं। मेरे पास सभी योग्यताएं हैं, चाहे वह शैक्षणिक हों या अनुभव। मुझे लगता है कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य हूं। मैंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।''

(फिलेम दीपक सिंह)

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पंत

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Neeraj Chopra

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