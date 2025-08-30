Neeraj Chopra will deliver when it matters most World Athletics Vice President Adille Sumariwalla backs javelin Star नीरज चोपड़ा तब अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब...जैवलिन स्टार को लेकर सुमारिवाला ने कही बड़ी बात, Other-sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेलNeeraj Chopra will deliver when it matters most World Athletics Vice President Adille Sumariwalla backs javelin Star

नीरज चोपड़ा तब अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब...जैवलिन स्टार को लेकर सुमारिवाला ने कही बड़ी बात

जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा को लेकर विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमारिवाला ने बड़ी बात कही है। नीरज हाल ही में डायमंड लीग फाइनल में अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नहीं दिखे।

Bhasha Sat, 30 Aug 2025 04:47 PM
share Share
Follow Us on
नीरज चोपड़ा तब अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब...जैवलिन स्टार को लेकर सुमारिवाला ने कही बड़ी बात

विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमारिवाला ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में औसत प्रदर्शन करने के बावजूद टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद जताई। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता 27 साल के चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नहीं दिखे। उन्होंने 85.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वह इससे पहले 2023 और 2024 में भी दूसरे स्थान पर थे जबकि 2022 में वह डायमंड लीग चैंपियन बने थे।

जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.57 मीटर के बड़े थ्रो के साथ पहली बार डायमंड लीग का खिताब जीता। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और मौजूदा सत्र में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। सुमरिवाला ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह (नीरज) ठीक है। नीरज तब अच्छा प्रदर्शन करता है जब उसे वाकई अच्छा प्रदर्शन करना होता है। 85-86 मीटर बिलकुल भी बुरा नहीं है। उसने ओलंपिक में भी इसी दूरी से जीत हासिल की थी, बस हम नीरज की जीत के इतने आदी हो गए हैं। हम भूल जाते हैं कि यह एक खेल है और भाला फेंक एक जोखिम भरा खेल है।’’

ये भी पढ़ें:नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल्स में फिर चूके, लगातार तीसरी बार दूसरे नंबर पर रहे

भारतीय एथलेटिक्स संघ के इस पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वेबर इस समय बहुत अच्छा थ्रो कर रहे हैं। वेबर ने अपनी सारी चीजें सही कर ली हैं, इसलिए वो अच्छा थ्रो कर रहे हैं। तोक्यो में उनके और नीरज के बीच अच्छा मुकाबला होगा।’’ सुमरिवाला ने टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश के खिलाड़ियों से पिछले आयोजन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा,‘‘ मुझे लगता है कि हम पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, हमारे पास फाइनल में पहुंचने वाले ज्यादा खिलाड़ी होंगे।’’

Neeraj Chopra Hindi Sports News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।