नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलेटिक्स स्क्वॉड में मिली जगह, CWG 2026 के लिए फिर भी एक पेच फंसा

India CWG athletics squad: स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलेटिक्स स्क्वॉड में जगह मिल गई है। हालांकि, कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG 2026) के लिए फिर भी एक पेच फंसा है।

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में चयन किया गया। यह चयन हालांकि आगामी प्रतियोगिताओं में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के क्वालीफाइंग मानकों को पूरा करने पर निर्भर रहेगा। महासंघ की चयन समिति की अंतिम बैठक के बाद घोषित 32 सदस्यीय टीम में गुरिंदरवीर सिंह (100 मीटर), अनिमेष कुजुर (200 मीटर), गुलवीर सिंह (5,000 और 10,000 मीटर), तेजस्विन शंकर (डेकाथलॉन और ऊंची कूद), पारुल चौधरी (3,000 मीटर स्टीपलचेज) और पैदल चाल एथलीट प्रियंका भी शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई से दो अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में होगा।

पीठ की चोट से उबर रहे नीरज चोपड़ा चोपड़ा ने 2025 विश्व चैंपियनशिप (टोक्यो) के बाद से किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। वह पीठ की चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपना सत्र शुरू नहीं किया है। पूर्व विश्व चैंपियन के अगले 10 दिनों के भीतर प्रतिस्पर्धा में वापसी करने की उम्मीद है। उन्होंने एएफआई से अनुरोध किया है कि राष्ट्रमंडल खेलों की पात्रता के लिए उनके आगामी प्रदर्शन को भी मान्य माना जाए। एएफआई चयन समिति के अध्यक्ष आदिल सुमरिवाला ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''चोपड़ा पीठ की चोट से उबर चुके हैं। वह अब पूरी तरह फिट होकर अभ्यास कर रहे हैं और संभवतः अगले 10 दिनों में प्रतियोगिता में उतरेंगे।'' उन्होंने कहा, ''उन्होंने अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रमंडल खेलों से पहले कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। वह अगर क्वालीफाइंग मानक हासिल करते हैं, तो वह राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चयनित रहेंगे।''

चोपड़ा को ये मानक हासिल करना होगा

चोपड़ा को टीम में जगह बनाने के लिए एएफआई द्वारा निर्धारित 82.61 मीटर का क्वालीफाइंग मानक हासिल करना होगा। हरियाणा के 28 वर्षीय चोपड़ा इस समय स्विट्जरलैंड के बिएन में 47 दिवसीय 'ऑफ-सीजन' (सत्र खत्म होने और नया सत्र शुरू होने के बीच का समय)प्रशिक्षण शिविर में हैं। उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट ईशान मरवाहा और कोच जय चौधरी भी मौजूद हैं। चोपड़ा 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है। उनके अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह भी पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इन दोनों ने शनिवार को लुधियाना में आयोजित भारतीय एथलेटिक्स सीरीज में क्वालीफाइंग मानक हासिल किया था। राष्ट्रमंडल खेलों से पहले प्रदर्शन के आधार पर जिन अन्य खिलाड़ियों का चयन तय होगा, उनमें त्रिकूद खिलाड़ी सेल्वा प्रभु भी शामिल हैं। एएफआई उनकी वर्तमान फॉर्म का आकलन करने के बाद ही अंतिम चयन करेगा।

सेल्वा प्रभु करना होगा मजबूत प्रदर्शन प्रभु को 24 से 28 जून तक भुवनेश्वर में होने वाली अंतर राज्यीय चैंपियनशिप में मजबूत प्रदर्शन करना होगा ताकि उनके चयन की संभावना मजबूत हो सके। अमेरिका में एनसीएए सर्किट में प्रतिस्पर्धा करने वाले इस भारतीय एथलीट ने शुक्रवार को एनसीएए आउटडोर चैंपियनशिप में 16.92 मीटर की छलांग लगाकर खिताब जीता। सुमरिवाला ने कहा, "सेल्वा पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन चयन के लिए उन्हें लगभग अपने क्वालीफाइंग स्तर के आसपास प्रदर्शन करना होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि एनसीएए प्रतियोगिताओं में डोप नियंत्रण की असंगतता के कारण एएफआई इन परिणामों को सीधे तौर पर मान्य नहीं करता। सुमरिवाला ने कहा, ''हमें उनकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने स्वयं अनुरोध किया है कि वह अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में भाग लेकर क्वालीफाई करना चाहते हैं। ''

भारतीय एथलेटिक्स स्क्वॉड पुरुष वर्ग:

गुरिंदरवीर सिंह (100 मीटर), अनिमेष कुजुर (200 मीटर), चोपड़ा चोपड़ा (क्वालीफाइंग मानक हासिल करने पर), रोहित यादव, यशवीर सिंह (भाला फेंक), लोकेश सत्यनारायण, श्रीशंकर (लंबी कूद), सेल्वा प्रभु (क्वालीफाइंग मानक हासिल करने पर), प्रवीण चित्रवेल (त्रिकूद), समरदीप, तजिंदरपाल (गोला फेंक), तेजस्विन शंकर (डेकाथलॉन, ऊंची कूद), गुलवीर सिंह (5,000 मीटर, 10,000 मीटर), आदर्श राम, सर्वेश कुशारे (ऊंची कूद), विशाल टीके, राजेश रमेश (चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले), तेजस शिर्से (110 मीटर बाधा दौड़), संतोष टी, यशस पी (400 मीटर बाधा दौड़), देव मीणा, कुलदीप कुमार (पोल वॉल्ट)।

महिला वर्ग: