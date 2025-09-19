नीरज चोपड़ा ने किया दमदार वापसी का वादा, बताया विश्व चैंपियनशिप में क्यों नहीं जीत पाए पदक?

नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को कहा कि विश्व चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहना उनके लिए सत्र के अंत की उम्मीद के अनुरूप नहीं था लेकिन वह ब्रेक के बाद दमदार वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने खराब प्रदर्शन से निराश हैं। नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार 19 सितंबर को अपनी निराशा जाहिर की और कहा कि विश्व चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहना उनके लिए सत्र के अंत की उम्मीद के अनुरूप नहीं था, लेकिन वह ब्रेक के बाद दमदार वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगले कुछ महीने उनको रेस्ट के लिए मिलने वाले हैं, जिससे वह अपनी चोट से भी उबर सकते हैं।

पिछली बार के चैंपियन नीरज चोपड़ा गुरुवार को टोक्यो में 84.03 मीटर ही भाला फेंक सके और पांचवें दौर के बाद बाहर हो गए। इस दौरान वह पीठ दर्द से परेशान नजर आए। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि पीठ की समस्या इस महीने की शुरुआत से ही उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन वह इसे अपने खराब प्रदर्शन का कारण नहीं बताना चाहते थे।

उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण कर रहे सचिन यादव की सराहना की, जिन्होंने 86.27 मीटर की शानदार थ्रो के साथ उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, ‘‘मैंने टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप के साथ सत्र का इस तरह से अंत करने की उम्मीद नहीं की थी। मैं सभी चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वह मेरा दिन नहीं था। मैं सचिन के लिए बहुत खुश हूं, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और वह लगभग पदक जीत ही गए थे।’’