Neeraj Chopra promises a strong comeback explains why he could not win a medal at the World Championships नीरज चोपड़ा ने किया दमदार वापसी का वादा, बताया विश्व चैंपियनशिप में क्यों नहीं जीत पाए पदक?, Other-sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेलNeeraj Chopra promises a strong comeback explains why he could not win a medal at the World Championships

नीरज चोपड़ा ने किया दमदार वापसी का वादा, बताया विश्व चैंपियनशिप में क्यों नहीं जीत पाए पदक?

नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को कहा कि विश्व चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहना उनके लिए सत्र के अंत की उम्मीद के अनुरूप नहीं था लेकिन वह ब्रेक के बाद दमदार वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Bhasha नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 06:03 PM
share Share
Follow Us on
नीरज चोपड़ा ने किया दमदार वापसी का वादा, बताया विश्व चैंपियनशिप में क्यों नहीं जीत पाए पदक?

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने खराब प्रदर्शन से निराश हैं। नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार 19 सितंबर को अपनी निराशा जाहिर की और कहा कि विश्व चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहना उनके लिए सत्र के अंत की उम्मीद के अनुरूप नहीं था, लेकिन वह ब्रेक के बाद दमदार वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगले कुछ महीने उनको रेस्ट के लिए मिलने वाले हैं, जिससे वह अपनी चोट से भी उबर सकते हैं।

पिछली बार के चैंपियन नीरज चोपड़ा गुरुवार को टोक्यो में 84.03 मीटर ही भाला फेंक सके और पांचवें दौर के बाद बाहर हो गए। इस दौरान वह पीठ दर्द से परेशान नजर आए। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि पीठ की समस्या इस महीने की शुरुआत से ही उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन वह इसे अपने खराब प्रदर्शन का कारण नहीं बताना चाहते थे।

ये भी पढ़ें:2021 में सचिन ने छोड़ दी थी उम्मीद, घर वालों ने हौसला बढ़ाया तो नीरज रह गए पीछे

उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण कर रहे सचिन यादव की सराहना की, जिन्होंने 86.27 मीटर की शानदार थ्रो के साथ उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, ‘‘मैंने टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप के साथ सत्र का इस तरह से अंत करने की उम्मीद नहीं की थी। मैं सभी चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वह मेरा दिन नहीं था। मैं सचिन के लिए बहुत खुश हूं, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और वह लगभग पदक जीत ही गए थे।’’

स्वर्ण पदक त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वाल्कोट (88.16 मीटर) को मिला। उनके बाद ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स (87.38 मीटर) और अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन (86.67 मीटर) का स्थान रहा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता 27 वर्षीय चोपड़ा ने अधिक मजबूती हासिल करके दमदार वापसी करने का वादा किया। उन्होंने कहा, ‘‘आप सभी के समर्थन के लिए आभारी हूं। इससे मुझे दमदार वापसी करने की प्रेरणा मिलती है।’’

Neeraj Chopra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।