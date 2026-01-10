Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेलNeeraj Chopra has broken ties with the coach Jan Zelezny who helped him cross 90m mark first time said The way he thinks
नीरज चोपड़ा का उस कोच से टूटा नाता, जिसने पहली बार कराया 90 मीटर पार; बोले- वह जिस तरह सोचते…

नीरज चोपड़ा का उस कोच से टूटा नाता, जिसने पहली बार कराया 90 मीटर पार; बोले- वह जिस तरह सोचते…

संक्षेप:

नीरज चोपड़ा का उस कोच से नाता टूट गया, जिसने स्टार भाला फेंक स्टार को पहली बार 90 मीटर पार कराया। चोपड़ा ने जान जेलेज्नी के साथ के साथ करार खत्म करने का कारण नहीं बताया।

Jan 10, 2026 03:50 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने शनिवार को चेक गणराज्य के दिग्गज कोच जान जेलेज्नी के साथ अपनी साझेदारी को एक ही सत्र के बाद समाप्त करने की घोषणा की। चोपड़ा ने जेलेज्नी के साथ करार खत्म करने का कारण नहीं बताया लेकिन कहा कि यह सफर ‘प्रगति, सम्मान और खेल के प्रति साझा लगाव’ से भरा रहा। जेलेज्नी के नाम इस खेल का विश्व रिकॉर्ड है और इस प्रतिष्ठित दिग्गज के मार्गदर्शन में चोपड़ा ने पिछले साल पहली बार 90 मीटर का थ्रो फेंका था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बचपन से जेलेज्नी को आदर्श मानते थे नीरज

चोपड़ा ने अपने अनुभव पर बात करते हुए कहा कि बचपन से जिस एथलीट को वह आदर्श मानते थे, उन्हीं से खेल के गुर सीखना उनके लिए सपना पूरा होने जैसा था और इससे उन्हें ‘अभ्यास, तकनीकी विचार और ताजा दृष्टिकोण’ का बिलकुल नया टूलबॉक्स मिला। हरियाणा के इस एथलीट ने कहा, ‘‘जान जेलेज्नी के साथ काम करने से मुझे कई नए विचार मिले। वह जिस तरह तकनीक, लय और मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, वह अद्भुत है। हर सत्र से मैंने बहुत कुछ सीखा।’’ चोपड़ा ने कहा, ‘‘मुझे सबसे ज्यादा गर्व उस दोस्ती पर है जो मैंने अपने जीवनभर के आदर्श के साथ बनाई। जान जेलेज्नी सिर्फ सर्वकालिक महान भाला फेंक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि बहुत बेहतरीन इंसान भी एक हैं।’’

ये भी पढ़ें:नीरज चोपड़ा के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए पीएम मोदी, सामने आया VIDEO

'मैंने उन्हें 90 मीटर पार करने में मदद की'

वहीं 59 वर्षीय जेलेज्नी ने भी इस भागीदारी और साथ में हुई प्रगति को सकारात्मक रूप से याद किया। जेलेज्नी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘नीरज जैसे एथलीट के साथ काम करना शानदार अनुभव रहा। मुझे खुशी है कि हम मिले और साथ काम कर पाए। और मैंने उन्हें पहली बार 90 मीटर पार करने में मदद की।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विश्व चैंपियनशिप को छोड़ दें तो उन्होंने अधिकतर प्रतियोगिताओं में कम से कम दूसरा स्थान हासिल किया जो बुरा रिकॉर्ड नहीं है। दुर्भाग्य से टोक्यो से 12 दिन पहले लगी पीठ की चोट ने उनकी उम्मीदों को काफी प्रभावित किया।’’ जेलेज्नी ने चोपड़ा की काबिलियत पर बात करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में उनमें काफी संभावनाएं हैं।

'यूरोप या भारत में छुट्टियों के दौरान मिलेंगे'

उन्होंने कहा, ‘‘मानवीय स्तर पर भी हमारा रिश्ता बहुत सकारात्मक है और हम संपर्क में रहेंगे। हम निश्चित रूप से किसी ट्रेनिंग शिविर में या परिवारों के साथ यूरोप या भारत में छुट्टियों के दौरान मिलेंगे।’’ चोपड़ा ने आगे की योजना पर कहा कि अब वह अपनी कोचिंग की दिशा तय करने के लिए खुद योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं 2026 को लेकर उत्साहित हूं। मैंने नवंबर के शुरु में ही तैयारी आरंभ कर दी थी। हमेशा की तरह मेरा लक्ष्य स्वस्थ रहना है। मैं फिर से प्रतिस्पर्धा करने को लेकर उत्साहित हूं।’’ चोपड़ा ने कहा, ‘‘साथ ही, मैं 2027 की विश्व चैंपियनशिप और उससे आगे के बड़े लक्ष्य 2028 ओलंपिक खेलों पर ध्यान लगाए हूं।’’ पिछले साल दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर से अधिक का थ्रो करने के बाद चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहे थे।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Neeraj Chopra Hindi Sports News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।