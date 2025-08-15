National Sports Policy will ensure all round development of Indian sports says PM Narendra Modi on Independence day PM नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय खेल नीति का जिक्र, बोले- हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे, जिससे..., Other-sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेलNational Sports Policy will ensure all round development of Indian sports says PM Narendra Modi on Independence day

PM नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय खेल नीति का जिक्र, बोले- हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे, जिससे...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक विकसित देश बनाने के सफर में खेलों को महत्वपूर्ण पहलू बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति से दूर दराज के स्कूलों से ओलंपिक स्तर तक खेलों का विकास सुनिश्चित होगा।

Bhasha नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 01:01 PM
share Share
Follow Us on
PM नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय खेल नीति का जिक्र, बोले- हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे, जिससे...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रीय खेल नीति का भी जिक्र किया। भारत को एक विकसित देश बनाने के सफर में खेलों को महत्वपूर्ण पहलू बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) से दूर दराज के स्कूलों से ओलंपिक स्तर तक खेलों का विकास सुनिश्चित होगा। देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब खेलों को करियर का विकल्प नहीं माना जाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘खेल विकास का महत्चपूर्ण पहलू है और मुझे खुशी है कि जहां एक समय बच्चों को खेलने पर माता-पिता से डांट पड़ती थी, लेकिन आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां यह बदल गया है। अगर अब बच्चे खेलों में रूचि लेते हैं तो माता पिता को खुशी होती है। मैं इसे अच्छा शगुन मानता हूं। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि भारतीय परिवारों में खेलों की जगह बन रही है। भारत के भविष्य के लिये यह अच्छा है।’’

ये भी पढ़ें:15 हजार कैश, GST पर तोहफा, सुदर्शन मिशन… स्वतंत्रता दिवस पर मोदी के बड़े ऐलान

खेल प्रशासन में जवाबदेही तय करने और खेल क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और नैतिक आचरण को बढावा देने के लिये एनएसपी को एक जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई और मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों और अंतर-मंत्रालय समितियों के गठन का प्रस्ताव है। नीति में एक नए सिरे से वित्त पोषण तंत्र का भी प्रस्ताव है, जिसमें जहां भी संभव हो, ‘एक एथलीट गोद लें’, ‘एक जिला गोद लें’, ‘एक स्थल गोद लें’, ‘एक कॉर्पोरेट-एक खेल‘ और ‘एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम-एक राज्य’ जैसी पहल शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ‘‘खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम कई दशक बाद राष्ट्रीय खेल नीति लाए हैं। इससे स्कूल से लेकर ओलंपिक स्तर तक खेलों का विकास सुनिश्चित होगा। हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो चाहे कोचिंग हो, फिटनेस या बुनियादी ढांचा। हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे कि देश के दूर दराज के कोनों तक खेलों का विकास हो।’’

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर मनु भाकर के वायलिन से निकली जन गण मन की धुन, कहा- जब भी मैं..

एनएसपी आने के कुछ सप्ताह बाद ही खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने कई वर्षों से लंबित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भी संसद में पारित कराने पर जोर दिया और पारित कराया। यह विधेयक राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए एक सख्त नियामक ढांचे और सुपरिभाषित विवाद समाधान प्रणाली सुनिश्चित करता है। भारत को ओलंपिक में प्रदर्शन अभी तक औसत रहा है और टोक्यो ओलंपिक 2021 में एक स्वर्ण समेत सात पदक ही अब तक खेलों के इस महासमर में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फिटनेस खेल संस्कृति का अहम अंग है और दोहराया कि खाने में तेल का प्रयोग कम करके भारत को मोटापे से लड़ना है। उन्होंने कहा ,‘‘जब मैं फिटनेस की बात करता हूं तो मैं मोटापे के बारे में भी बात करना चाहता हूं। यह देश में बड़ी समस्या है। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। मोटापे के खिलाफ जंग जीतने के लिये हमें खाने में तेल का प्रयोग कम करना है।’’

Narendra Modi Pm Narendra Modi Independence Day अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।