क्या PGTI में खेलेंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी? अध्यक्ष कपिल देव बोले- हम बात करेंगे और कोई फैसला...
क्या पेशेवर गोल्फ टूर इंडिया (PGTI) में बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेंगे? पीजीटीआई अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।
महान क्रिकेटर और पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने सोमवार को कहा कि भारत के पेशेवर गोल्फ टूर इंडिया (पीजीटीआई) में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से और अपनी सरकार की सलाह के बाद भारत में अगले महीने टी20 विश्व कप के लिए टीम नहीं भेजने का फैसला लिया। इससे पहले आईपीएल टीम केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से अलग करने का फैसला किया था।
पीजीटीआई टूर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की संभावना के बारे में पूछने पर कपिल ने कहा, ‘‘हम इस पर बात करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।’’ बांग्लादेश के जमाल हुसैन, मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान और मोहम्मद अकबर हुसैन समेत कई प्रमुख गोल्फर पीजीटीआई टूर पर खेलते हैं। कपिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को पत्र लिखने वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के ताजा फैसले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया।
विश्व कप 1983 विजेता कप्तान पीजीटीआई की फ्रेंचाइजी आधारित गोल्फ लीग ‘72 द लीग’ के उद्घाटन से इतर मीडिया से मुखातिब थे। कपिल ने कहा कि भारत को गोल्फ के विकास के लिए टीम आधारित ढांचे की जरूरत है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के बाद भारतीय क्रिकेट में आए बदलाव का भी उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं क्रिकेट खेलता था जो टीम का खेल है जबकि गोल्फ व्यक्तिगत खेल है लेकिन भारत को गोल्फ में भी टीम प्रारूप की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इंडियन प्रीमियर लीग आने के बाद क्रिकेट में जो बदलाव आया, हम इस लीग के जरिये गोल्फ में भी वही करना चाहते हैं।’’
