ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम के 2 लोगों से थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर; पैसे और जमीन हड़पने के आरोप पर पूर्व पति का पलटवार

भारत की दिग्गज मुक्केबाज और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम और उनके पति ऑनलर कारोंग के बीच 20 साल पुराना रिश्ता अब एक बेहद कड़वे कानूनी और सार्वजनिक विवाद में बदल गया है। 2023 में आधिकारिक रूप से अलग होने के बाद दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। मैरी कॉम ने अपने पूर्व पति ओनलर कारोंग पर करोड़ों रुपये का चूना लगाने और उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीनों को धोखे से अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था जिसका अब ऑनलर ने जवाब देते हुए मैरी कॉम पर बेवफाई का आरोप लगाया है।

मैरी कॉम द्वारा लगाए आरोपों को खारिज करते हुए ऑनलर ने इन्हें निराधार बताया और इसके बजाय पलटवार करते हुए दावा किया कि मैरी कॉम विवाहेतर संबंधों में शामिल थीं।

ऑनलर के अनुसार, उनकी शादी में दरारें एक दशक से भी पहले से दिखने लगी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 में मैरी कॉम का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था, जिसके कारण दोनों परिवारों के बीच गंभीर तनाव पैदा हुआ। हालांकि, बाद में समझौता हो गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2017 से मैरी कॉम अपनी बॉक्सिंग अकादमी से जुड़े एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं।

ऑनलर ने कहा "मैं लोक अदालत को बताई गई बातों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले 2013 में उनका एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था। हमारे परिवारों में झगड़ा हुआ और उसके बाद हमने समझौता कर लिया। और 2017 से उनका मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी में काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध है। मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेज सबूत के तौर पर हैं।"

ऑनलर ने IANS को बताया कि "मेरे पास सबूत है, उस व्यक्ति का नाम भी है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। लेकिन मैं चुप रहा।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मैरी कॉम के अपने जीवन में आगे बढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन पर दोषारोपण किए जाने पर उन्हें कड़ी आपत्ति है। “वह अकेले रहना चाहती थी और किसी और के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी। हमारा तलाक हो चुका है। अगर वह किसी और से शादी करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे कभी दोष मत देना। और अगर उसे मुझे दोष देना ही है, तो सबूत लाओ; कागजात ले आओ। मुझे पता है वह कहां रहती है और किसके साथ रहती है।”

वित्तीय आरोपों पर सवाल उठाते हुए, ऑनलर ने बड़ी मात्रा में धन रखने के दावों का खंडन करने के लिए अपनी वर्तमान परिस्थितियों का हवाला दिया। “उसने संपत्ति का जिक्र किया और मेरा नाम हटाने को कहा। उसने कहा कि मैंने 5 करोड़ रुपये चुराए हैं। मेरा खाता चेक करो। "शादी के 18 साल तक हम साथ रहे। और फिर ये सब? वो पागल हो गई है। मैं 18 साल से उसके साथ रह रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरा घर देखो। मैं दिल्ली में किराए के मकान में रह रहा हूं। वो एक सेलिब्रिटी है। वो जो भी कहेगी, कुछ लोग सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे।"

वहीं, मैरी कॉम ने अलगाव के बारे में खुलकर बात करते हुए इस अवधि को अपने जीवन का "सबसे अंधकारमय दौर" बताया। उन्होंने उन्होंने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा "जिन लोगों को मेरे साथ हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्होंने मुझे लालची कहा है। हां, मैं अब अपने पति ऑनलर से अलग हो चुकी हूं और यह सब दो साल से भी पहले हुआ था। जब तक मैं प्रतिस्पर्धा कर रही थी और मेरी वित्तीय स्थिति में मेरा बहुत कम दखल था, तब तक सब ठीक था, लेकिन 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले जब मुझे चोट लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक झूठ की जिंदगी जी रही थी।"

मैरी कॉम ने कहा "मैं कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, उसके बाद मुझे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस आदमी पर मैंने भरोसा किया था, वह वैसा नहीं था जैसा मैंने उसे समझा था। मैं नहीं चाहती थी कि यह दुनिया के सामने तमाशा बने, इसलिए हमारे बीच सुलह के कई प्रयासों के बाद मैंने तलाक ले लिया। मैंने अपने परिवार और उनके परिवार को बताया कि यह सब जारी नहीं रह सकता और वे समझ गए। मुझे उम्मीद थी कि यह मामला निजी रहेगा, लेकिन पिछले एक साल से मुझे बदनाम करने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है। मैंने सोचा था कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मेरी चुप्पी को गलत समझा जाने लगा और हमले बढ़ते चले गए।"

फरीदाबाद में रह रही पूर्व राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि उनके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीन पर से अपना कब्जा खो दिया।

मैरी कॉम ने गंभीर अपने पूर्व पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि "वह लगातार कर्ज लेता रहा, मेरी संपत्ति को गिरवी रखता रहा जिसे उसने अपने नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। उसने चुराचंदपुर के स्थानीय लोगों से पैसे उधार लिए और उनसे वसूली के लिए उन्होंने भूमिगत गिरोहों के माध्यम से जमीन पर कब्जा कर लिया है।"