स्वतंत्रता दिवस पर मनु भाकर के वायलिन से निकली ‘जन गण मन’ की धुन, कहा- जब भी मैं…

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मनु भाकर के वायलिन से जन गण मन की धुन निकली। इसको शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि वह कोशिश करेंगी कि जब भी वे पोडियम पर खड़ी हों तो यही धुन उनको सुनाई दे।

डबल ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर ने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने खास अंदाज में देश को सलाम किया। मनु भाकर शूटिंग के लिए फेमस हैं, लेकिन उन्होंने अलग अंदाज में अपने फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मनु भाकर ने अपने सोशल हैंडल्स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह वायलिन पर राष्ट्रगान की धुन बजाते हुए नजर आईं।

मनु ने वीडियो के कैप्शन में भावुक शब्दों में लिखा, "इस स्वतंत्रता दिवस पर उस धुन को बजाने की कोशिश की, जो मेरे दिल के सबसे करीब है। हर बार जब मैं भारत का प्रतिनिधित्व करती हूं, मेरी इच्छा रहती है कि मैं पोडियम पर खड़ी होकर राष्ट्रगान सुनूं। आमतौर पर हम बैठकर वायलिन बजाते हैं, लेकिन इस बार अनायास ही खड़े होकर बजाया। यह देश के प्रति वो सम्मान है, जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। जय हिंद!"

पिछले साल पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल जीता था। उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वह ओलंपिक में मेडल जीतने वालीं भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी थीं। इसके बाद सरबजोत सिंह के साथ मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में एक और कांस्य पदक जीतकर भारत को ओलंपिक में पहला शूटिंग टीम मेडल दिलाया था।