फीफा विश्व कप 2026 में बड़ा उलटफेर, रोनाल्डो की पुर्तगाल को डीआर कांगो ने ड्रॉ पर रोका
डी आर कांगो ने हैरतअंगेज प्रदर्शन करते हुए प्रबल दावेदार पुर्तगाल को बुधवार को फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप 'के' मुकाबले में 1-1 के ड्रा पर रोककर अंक छीन लिया।
डी आर कांगो ने हैरतअंगेज प्रदर्शन करते हुए प्रबल दावेदार पुर्तगाल को बुधवार को फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप 'के' मुकाबले में 1-1 के ड्रा पर रोककर अंक छीन लिया।
1974 के बाद विश्व कप में हिस्सा ले रही कांगों ने रोनाल्डो की टीम को रोका
रॉबर्टो मार्टिनेज की कोचिंग में पुर्तगाल की टीम टूर्नामेंट में बड़ी उम्मीदों के साथ उतरी थी, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडीस और बर्नार्डो सिल्वा जैसे वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन मैच पर दबदबा बनाने के बावजूद वे डी आर कांगो के डिफेंस से पार नहीं पा सके। दूसरी ओर, डीआर कांगो 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा था और उसने पहले हाफ से ठीक पहले अपना पहला गोल कर इतिहास रचा। डी आर कांगो ने अपने मजबूत डिफेंस पर भरोसा रख पुर्तगाल को बराबर रोके रखा।
डीआर कांगों ने ड्रॉ पर खत्म कर दुनिया को हैरान किया
पुर्तगाल ने पहला गोल किया। जोआओ नेवेस के सही समय पर लगाए गए हेडर से पुर्तगाल ने बढ़त बनाई। नेटो ने बाईं ओर से शानदार पास दिया और बॉक्स के अंदर नेवेस को खाली जगह मिली; उन्होंने बहुत समझदारी से गोल किया और गेंद को गोलकीपर की पहुंच से दूर रखा। कांगो ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में बराबरी का गोल दागा। यह उनका पहला वर्ल्ड कप गोल था। पुर्तगाल हैरान रह गया। योन विसा ने हैडर से गोल किया और स्टैंड्स में मौजूद फैंस खुशी से झूम उठे।
ड्रॉ के बाद काफी निराश दिखे क्रिस्टियानो रोनाल्डो
दूसरे हाफ में पुर्तगाल ने काफी कोशिश की लेकिन उसे विजयी गोल नहीं मिल पाया। रोनाल्डो स्पष्ट मौके नहीं बना पाए और जो एक-दो मौके मिले उसका फायदा नहीं उठा पाए। रोनाल्डो खुद भी निराशा में अपना सिर हिलाते नजर आये। आखिरी सीटी बजने पर डी आर कांगो के समर्थक ख़ुशी से झूम उठे। उनकी टीम ने वह काम कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुर्तगाल को ड्रा पर रोककर डी आर कांगो ने विश्व कप में एक बड़ा अपसेट कर दिया।
बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 साल की उम्र में फीफा विश्व कप 2026 में हिस्सा ले रहे हैं। उनका यह 6वां फीफा विश्व कप है लेकिन आज तक कभी भी अपनी पुर्तगाल टीम को विश्व चैंपियन नहीं बना पाए हैं। इसके उलट मेसी ने साल 2022 में यानी पिछले विश्व कप में ही जो कतर में आयोजित हुआ था उसमें जीत हासिल की थी और उनकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन है। इस ड्रॉ का रोनाल्डो की पुर्तगाल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि आगे के राउंड में जाने के लिए एक- एक मैच अहम हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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