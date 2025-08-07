ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने BFI के बड़े अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप, मामले की जांच शुरू

लवलीना बोरगोहेन ने बीएफआई के कार्यकारी निदेशक और अंतरिम समिति के सदस्य कर्नल (रिटायर्ड) अरुण मलिक पर अपमानजनक और लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को अरुण मलिक ने नकार दिया है।

टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बीएफआई के कार्यकारी निदेशक और अंतरिम समिति के सदस्य कर्नल अरुण मलिक (रिटायर्ड) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लवलीना ने अरुण मलिक पर अपमानजनक और लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है। वहीं, अरुण मलिक ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि महासंघ निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान अवसर को बनाए रखते हुए अपने एथलीटों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो लवलीना ने दो पन्नों की शिकायत करते हुए बीएफआई पर हमला बोला है। मौजूदा मिडिलवेट विश्व चैंपियन और खेल रत्न के साथ-साथ अर्जुन पुरस्कार विजेता लवलीना ने मलिक पर पिछले महीने 8 जुलाई को जूम के जरिए आयोजित टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम मीटिंग के दौरान उनकी उपलब्धियों को 'कमतर' दिखाने और उन्हें 'अपमानित' करने का आरोप लगाया है। लवलीना इस अनुभव को लेकर शिकायत में बताती हैं, “मुझे बहुत आहत और निराश किया गया है और महिला एथलीटों के रूप में हमें मिलने वाले सम्मान और गरिमा पर सवाल उठे हैं।”

अपने एक बयान में अरुण मलिक ने कहा, "लवलीना देश का गौरव हैं और बीएफआई में हम उनकी उपलब्धियों, खासकर उनके ओलंपिक कांस्य पदक पर बहुत गर्व करते हैं। मैं उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का सम्मानपूर्वक और स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। यह कॉल पूरी तरह से प्रोफेशनल थी। इसमें SAI और TOPS के अधिकारी शामिल हुए थे और मेजबान द्वारा आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड की गई थी। यही रिकॉर्डिंग समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के पास है। लवलीना द्वारा उठाए गए मुद्दों को बीएफआई की स्थापित नीतियों के अनुसार ध्यान में रखा गया और उनका समाधान किया गया, जो सभी एथलीटों पर समान रूप से लागू होती हैं।"

लवलीना ने अपनी शिकायत खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हरि रंजन राव, टॉप्स विभाग, आईओए के साथ-साथ बीएफआई को भेजी है। जवाब में आईओए ने मंत्रालय के निर्देशों के तहत एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में टॉप्स के सीईओ नछत्तर सिंह जोहल, टेबल टेनिस के दिग्गज और आईओए के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष शरत कमल और एक महिला वकील शामिल हैं। दो हफ्तों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए नियुक्त समिति ने लगभग एक महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की है।