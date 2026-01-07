Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेलLakshya Sen enters second round of Malaysia Open Ayush Shetty pulls off major upset against Lee Zii Jia
लक्ष्य सेन मलेशिया ओपन के दूसरे दौर में, आयुष ने ली जी जिया के खिलाफ किया बड़ा उलटफेर

लक्ष्य सेन मलेशिया ओपन के दूसरे दौर में, आयुष ने ली जी जिया के खिलाफ किया बड़ा उलटफेर

संक्षेप:

भारत के आयुष शेट्टी ने 2024 पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जी जिया को सीधे गेमों में हराकर उलटफेर किया जबकि लक्ष्य सेन ने भी मंगलवार को यहां मलेशिया ओपन के अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की।

Jan 07, 2026 06:03 am ISTVikash Gaur Bhasha, कुआलालंपुर
share Share
Follow Us on

मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की शुरुआत अच्छी रही है। आयुष शेट्टी ने 2024 पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मलेशिया के ली जी जिया को सीधे गेमों में हराकर एक उलटफेर किया, जबकि बैडमिंटन के उभरते सितारे लक्ष्य सेन ने मंगलवार को अपने मुकाबले में जीत हासिल की और मलेशिया ओपन के मेंस सिंगल्स के अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यूएस ओपन सुपर 300 जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले युवा खिलाड़ी शेट्टी ने अंतिम 32 के मैच में 21-12 21-17 से उलटफेर भरी जीत दर्ज की। यह मुकाबला महज 39 मिनट चला। शेट्टी के सामने अंतिम 16 में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी यू क्यूई की चुनौती होगी। जिया पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन हैं और वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 144 वें स्थान पर हैं। वह पिछले साल सितंबर में हुए चाइना मास्टर्स के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे हैं। वह चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहे थे।

भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में पराजित किया। पिछले सत्र के आखिर में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीतने वाले 24 वर्षीय सेन ने मलेशिया ओपन में विश्व रैंकिंग में 21वें नंबर के खिलाड़ी तेह को 70 मिनट में 21-16 15-21 21-14 से हराया।

विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता और वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज सेन का अगला मुकाबला फ्रांस के छठी वरीयता प्राप्त क्रिस्टो पोपोव या हांगकांग के ली चेउक यिउ के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। अगला मुकाबला लक्ष्य के लिए काफी मुश्किल होने वाला है।

बाएं घुटने की चोट के कारण छह महीने के अंतराल के बाद वापसी करने वाली मालविका बंसोड़ को महिला एकल में हालांकि पहले दौर में थाईलैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन रत्चानोक इंतानोन से 11-21 11-21 से हार का सामना करना पड़ा। अनुभवी एम आर अर्जुन और 22 वर्षीय हरिहरन अमसाकरुनन की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी भी जापान के हिरोकी मिडोरिकावा और क्योहेई यामाशिता से 10-21 20-22 से हार गई।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Lakshya Sen

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।