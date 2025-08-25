Lakshya Sen crashes out in first round of BWF World Championships fourth loss against Chinese player Shi Yu Qi लक्ष्य सेन का विश्व चैंपियनशिप में हुआ बंटाधार, चीनी खिलाड़ी ने थमाई हार; चौथी बार हुआ ऐसा, Other-sports Hindi News - Hindustan
लक्ष्य सेन का विश्व चैंपियनशिप में हुआ बंटाधार, चीनी खिलाड़ी ने थमाई हार; चौथी बार हुआ ऐसा

भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन का विश्व चैंपियनशिप में बंटाधार हो गया। उन्हें चीनी खिलाड़ी शी यूकी ने हार थमाई। शी की लक्ष्य के खिलाफ पांच मैच में यह चौथी जीत है।

Md.Akram पेरिस, भाषाMon, 25 Aug 2025 10:46 PM
भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में अभियान निराशाजनक रूप से समाप्त हुआ जब वह सोमवार को पुरुष एकल के शुरुआती दौर में दुनिया के नंबर एक और शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी यूकी के खिलाफ सीधे गेम में हार गए। वर्ष 2021 के कांस्य पदक विजेता 24 वर्षीय लक्ष्य को 54 मिनट में 17-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। चीन के खिलाड़ी को लंबी रैलियों में उलझाने और आक्रामक खेलने दिखाने के बावजूद लक्ष्य महत्वपूर्ण लम्हों में लड़खड़ा गए और शी के मजबूत डिफेंस तथा शानदार फिनिशिंग का तोड़ निकालने में विफल रहे।

लक्ष्य पिछले साल अगस्त में ओलंपिक में दिल तोड़ने वाले चौथे स्थान की यादों को मिटाने की उम्मीद में पेरिस आए थे लेकिन शी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। शी शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने जनवरी 2024 से अब तक अपने सभी नौ फाइनल जीते हैं। शी की लक्ष्य के खिलाफ पांच मैच में यह चौथी जीत है। मैच की शुरुआत रोमांचक रही। शुरुआत में ही 47 शॉट की रैली में सेन ने ‘लाइन कॉल’ का गलत आकलन करके अंक गंवाया जिससे शी ने 3-2 की बढ़त बनाई।

चीन के खिलाड़ी ने इसके बाद दो तेज स्मैश के साथ 10-6 की बढ़त बनाई लेकिन लक्ष्य ने प्रतिद्वंद्वी की गलतियों का फायदा उठाकर वापसी करते हुए स्कोर 11-11 कर दिया। शी ने अपने दमदार स्मैश की बदौलत 14-11 की बढ़त बनाई लेकिन लक्ष्य ने स्कोर 14-16 कर दिया। शी ने 52 शॉट की रैली बाहर मारकर लक्ष्य को अंक दिया। जब लग रहा था कि लक्ष्य मजबूत वापसी कर रहे हैं तब शी ने बॉडी स्मैश से पलटवार किया। चीन के खिलाड़ी ने 20-17 के स्कोर पर तीन गेम प्वाइंट हासिल किए और लक्ष्य ने शॉट बाहर मारने पर गेम जीत लिया।

दूसरे गेम में शुरुआती करीबी रही और एक समय दोनों खिलाड़ी 5-5 से बराबर थे लेकिन इसके बाद शी ने दबदबा बनाया। चीन के खिलाड़ी ने 414 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश भी लगाया और 14-9 की बढ़त बना ली। लक्ष्य ने स्मैश और नेट पर एक शानदार खेल की बदौलत वापसी करते हुए स्कोर 16-17 कर दिया लेकिन फिर दो सहज गलतियां करके शी को 19-16 की बढ़त दे दी। लक्ष्य ने नेट पर दो अंक के साथ स्कोर 18-19 किया लेकिन फिर एक शॉट नेट पर और दूसरा बाहर मारकर मैच शी की झोली में डाल दिया। महिला युगल में पंडा बहनों रुतुपर्णा और श्वेतपर्णा को बुल्गारिया की स्टोएवा बहनों गैब्रिएला और स्टेफनी के खिलाफ 12-21, 11-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।

