लक्ष्य सेन ने कुमामोतो मास्टर्स जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास, फाइनल में पहला गेम हारने के बाद की शानदार वापसी
Lakshya Sen Kumamoto Masters Japan: भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कुमामोतो मास्टर्स जापान ओपन जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने फाइनल में जापान के कोकी वातानाबे को हराया।
भारत के लक्ष्य सेन ने अपने जुझारूपन का शानदार नमूना पेश करते हुए रविवार को पुरुष एकल के फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी कोकी वातानाबे को हराकर कुमामोतो मास्टर्स जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर बीडब्ल्यूएफ टूर में लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया। वह कुमामोतो मास्टर्स जापान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल में जर्मनी में हाइलो ओपन जीतने वाले विश्व में 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने वातानाबे के खिलाफ पहला गेम हारने के बाद शानदार वापसी की और एक घंटे और चार मिनट तक चले मैच में 13-21, 21-18, 21-14 से जीत हासिल की। इससे उन्होंने हांगझोउ में होने वाले बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। अल्मोड़ा के रहने वाले 25 वर्षीय लक्ष्य ने मैच के बाद कहा, ''यहां खिताब जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहां पिछले साल सेमीफाइनल तक पहुंचा था। मुझे खुशी है कि मैं पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर पाया। यह मेरा लगातार दूसरा खिताब है। मैं इस लय को आगे भी बरकरार रखना चाहूंगा।''
रैंकिंग में लक्ष्य सेन को होगा फायदा
उन्होंने कहा, ''मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपना आत्मविश्वास बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण था। कई मैचों में मैंने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी की। मैंने खुद पर भरोसा बनाए रखा और कभी हार नहीं मानी। मेरा ध्यान अब हांगकांग में होने वाले टूर्नामेंट पर है।'' आठवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य इस टूर्नामेंट से पहले 64,980 अंकों के साथ 'रेस टू फाइनल्स रैंकिंग' में 12वें स्थान पर थे और सत्र के आखिर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करने के लिए उन्हें शीर्ष आठ में जगह बनाना जरूरी था। इस सुपर 500 प्रतियोगिता में जीत हासिल करने से लक्ष्य को 9,200 अंक मिले, जिससे वह मंगलवार को रैंकिंग के अपडेट होने पर 74,180 अंकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच जाएंगे। हांगझोउ के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हांगकांग ओपन (17-22 नवंबर) आखिरी क्वालीफाइंग प्रतियोगिता है।
पहले गेम में लक्ष्य का लापरवाह रवैया
लक्ष्य का फाइनल से पहले वातानाबे के खिलाफ रिकॉर्ड 3-2 था लेकिन जापान के खिलाड़ी ने पिछले दो मैच में जीत हासिल की थी। पहले गेम में लक्ष्य के लापरवाह रवैये के चलते वातानाबे ने 3-0 की बढ़त बना ली। जापानी खिलाड़ी ने सटीक स्मैश लगाते हुए गति में बदलाव किया। उन्होंने बार-बार लक्ष्य के फोरहैंड साइड पर सीधे स्मैश मारकर स्कोर 6-1 कर दिया। इसके लक्ष्य ने बढ़त को कम करते हुए स्कोर 5-8 कर दिया लेकिन जल्द ही वह 5-10 से पीछे गए। वातानाबे ने इंटरवल तक पांच अंक की बढ़त बना रखी थी। लक्ष्य ने वापसी करते हुए स्कोर 11-12 कर दिया लेकिन वातानाबे ने पहले 15-11 और फिर 18-12 की बढ़त बना ली। जापानी खिलाड़ी ने जल्द ही एक और सीधे रिटर्न शॉट से आठ गेम प्वाइंट हासिल किए और दूसरे पर गेम अपने नाम कर दिया।
लक्ष्य ने दूसरे गेम में की अच्छी शुरुआत
लक्ष्य ने दूसरे गेम में अच्छी शुरुआत की और जल्द ही 5-0 की बढ़त बना ली। भारतीय खिलाड़ी ने नेट पर अपना दबदबा कायम रखा और अपने प्रतिद्वंदी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। लक्ष्य इंटरवल तक पांच अंक से आगे थे। उन्होंने इसके बाद अपनी बढ़त 15-10 कर दी। जापानी खिलाड़ी ने 10-19 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्कोर 17-19 कर दिया, लेकिन लक्ष्य ने जल्द ही एक तेज पुश शॉट से तीन गेम प्वाइंट हासिल कर लिए। उन्होंने एक जोरदार और सटीक स्मैश लगाकर मुकाबले को निर्णायक गेम में पहुंचा दिया। तीसरे और निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ रोमांचक रैलियां देखने को मिली। लक्ष्य ने 3-3 के स्कोर से आगे बढ़ते हुए 9-6 की बढ़त बना ली और वह इंटरवल तक चार अंक की बढ़त पर थे। भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद 17-7 की बढ़त हासिल कर ली लेकिन जापानी खिलाड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और उन्होंने स्कोर 13-19 कर दिया। लक्ष्य ने दो शानदार रिटर्न लगाकर सात मैच प्वाइंट हासिल किए और दूसरे मौके पर क्रॉस-कोर्ट विनर के साथ मैच अपने नाम कर लिया।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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