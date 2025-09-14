हॉन्ग कॉन्ग ओपन फाइनल में पहुंचे लक्ष्य और सात्विक-चिराग, स्टार प्लेयर ने 2 साल बाद किया ऐसा
लक्ष्य सेन, सात्विक और चिराग हॉन्ग कॉन्ग ओपन 2025 के फाइनल में पहुंच गए हैं। स्टार बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य दो साल में पहले बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। लक्ष्य ने कहा कि कठिन मुकाबले जीतकर अच्छा लगता है।
भारत के लक्ष्य सेन दो साल में पहले बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं जबकि सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष जोड़ी ने भी शनिवार को सीधे गेम में जीत के साथ हॉन्ग कॉन्ग ओपन सुपर 500 के फाइनल में प्रवेश किया। अलमोड़ा के 23 वर्ष के 2021 विश्व चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने दुनिया के नौवे नंबर के खिलाड़ी चीनी ताइपै के चोउ तियेन चेन को 56 मिनट तक चले सेमीफाइनल में 23-21, 22-20 से मात दी। राष्ट्रमंडल खेल चैम्पियन लक्ष्य ने पिछली बार जुलाई 2023 में कनाडा ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 खिताब जीता था। स समय विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर काबिज लक्ष्य का सामना अब चीन के दूसरी वरीयता प्राप्त लि शि फेंग से होगा।
लक्ष्य ने जीत के बाद कहा, ‘‘यह काफी प्रतिस्पर्धी मैच था और चोउ ने बहुत अच्छा खेला। मुझे खुशी है कि आखिरी क्षणों में हड़बड़ाये बिना मैने जीत दर्ज की। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कई बार खेल चुके हैं तो मुझे पता था कि लंबी रेलियां होंगी। कठिन मुकाबले जीतकर अच्छा लगता है और अब फाइनल में शत प्रतिशत देना है।’’ इससे पहले सात्विक और चिराग की दुनिया की नौवें नंबर की इस जोड़ी ने चीनी ताइपे के बिंग-वेई लिन और चेन चेंग कुआन को 21-17, 21-15 से हराकर इस सत्र में छह सेमीफाइनल मुकाबलों में मिली हार के बाद अपने पहले फाइनल में जगह बनाई। आठवीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग तथा चीनी ताइपे के फैंग-चिह ली और फैंग-जेन ली के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। चिराग ने जीत के बाद कहा, ‘‘आखिर में हम फाइनल में पहुंचे। पिछले साल चीन ओपन के बाद से सात सेमीफाइनल खेले हैं। हम लगातार सेमीफाइनल में हार रहे थे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आखिरी फाइनल थाईलैंड ओपन था जो ओलंपिक से पहले खेला था। हम यहां अच्छा खेलना चाहते थे और बहुत खुशी है। अभी फाइनल जीतना बाकी है।’’ शुरुआती गेम में दोनों जोड़ियां 3-3 और 6-6 से बराबरी पर थीं। लेकिन सात्विक के स्मैश और चिराग के तेज ‘इंटरसेप्शन’ की बदौलत भारतीय जोड़ी 11-8 से आगे हो गई। हालांकि ताइवानी जोड़ी ने वापसी करते हुए स्कोर 12-12 कर लिया लेकिन भारतीय जोड़ी ने 15-12 से बढ़त बना ली। चिराग के तेज रिटर्न के साथ दूसरे गेम प्वाइंट पर गेम अपने नाम कर लिया। अगले गेम में चेन और लिन मजबूत शुरुआत कर 4-2 से आगे थे, लेकिन भारत ने 6-6 से बराबरी हासिल कर ली। चिराग की कुछ गलतियों के कारण ताइवानी जोड़ी 10-8 से आगे हो ली। लेकिन सात्विक ने एक और तेज स्मैश लगाकर स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया। फिर भारतीय जोड़ी ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए स्कोर 17-15 कर दिया। जल्द स्कोर 19-15 हो गया। लेकिन चेन की एक नेट गलती ने सात्विक और चिराग को पांच मैच प्वाइंट दिला दिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।