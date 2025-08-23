Kajal Dochak Wins gold in U20 World Wrestling Championships battle past China Yuqi Liu in a stiff 72kg final काजल ने काटा गदर, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड; चीनी पहलवान को पछाड़ा, Other-sports Hindi News - Hindustan
काजल ने काटा गदर, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड; चीनी पहलवान को पछाड़ा

भारत की काजल ढोचक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड पर कब्जा जमाया। उन्होंने कठिन फाइनल मुकाबले में चीनी पहलवान को पछाड़ा।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 06:57 AM
भारत की युवा पहलवान काजल ढोचक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गदर काट दिया। उन्होंने शुक्रवार को बुल्गारिया के समोकोव में महिलाओं के 72 किलोग्राम भार वर्ग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मौजूदा अंडर-20 एशियाई चैंपियन और 2024 कैडेट विश्व चैंपियन काजल ने कठिन फाइनल मुकाबले में चीनी पहलवान को मात दी। वह लियू युकी को 8-6 से हराकर चैंपिनय बनीं। वह 2025 में भारत की दूसरी अंडर-20 विश्व चैंपियन बनीं। महिलाओं की स्पर्धा में भारत को पहला गोल्ड तपस्या गहलावत ने दिलाया था।

श्रुति और सारिका ने ब्रॉन्ज मेडल जीते जिससे भारत को महिला स्पर्धा में उपविजेता रहा। श्रुति ने जर्मनी की जोसेफिन रेन्श के खिलाफ कांस्य पदक के प्ले-ऑफ में पूर्ण नियंत्रण रखते हुए 6-0 से जीत हासिल की। वहीं, सारिका ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए पोलैंड की इलोना वालचुक के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता (11-0) से जीत दर्ज की। भारत की महिला टीम ने कुल सात पदक हासिल किए। जापान की महिला टीम ने विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखा।

ये भी पढ़ें:'मुझे माफ कर दीजिए’; बजरंग पूनिया ने कुश्ती कोच नरेश दहिया को दिया माफीनामा

भारत के सूरज (60 किग्रा) ने फ्रांसीसी पहलवान लुकास ग्रासो को 1-1 से हराकर ग्रीको रोमन स्टाइल में कांस्य पदक जीता। हालांकि, प्रिंस (82 किग्रा) इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। वह जापान के ताइजो योशिदा से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार गए। अनुज (67 किग्रा) और नमन (97 किग्रा) क्वालीफिकेशन राउंड में हारकर दिन की शुरुआत में ही बाहर हो गए। अनुज चीन के झाओयान लियू से तकनीकी श्रेष्ठता (0-9) से हार गए जबकि नमन को क्रोएशिया के आंद्रेज रोडिन ने बाहर कर दिया। बाद में लियू क्वार्टर फाइनल में गिरकर हार गए जिससे भारतीय पहलवान के लिए रेपेचेज का रास्ता बंद हो गया।

ये भी पढ़ें:'2 रुपये लेकर ट्वीट करने वालों, जरा ध्यान से सुनो…'; विनेश फोगाट का करारा जवाब

विनीत भी प्रतियोगिता से बाहर हो गए, जो 72 किग्रा प्रतियोगिता में मिस्र के मोहम्मद शबाम इब्राहिम से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार गए। अनिल मोर (55 किग्रा) ने अज़रबैजान के तुरान दशदामिरोव के खिलाफ शानदार प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबला लड़ा, लेकिन मानदंडों के आधार पर 9-9 से हार गए। उन्होंने बुल्गारिया के योर्डन टोपालोव को 8-0 से हराया था। अजरबैजानी पहलवान ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया और भारतीय पहलवान को कांस्य पदक की दौड़ में बने रहने के लिए रेपेचेज मुकाबला खेलने का मौका मिला।

Hindi Sports News

