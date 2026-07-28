शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जीता एक और पदक, सोनम और हिमांशु ने दिलाया कांस्य
राइफल निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप में दस मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता। भारत के अब इस विश्व कप में एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक हो गए हैं ।
आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता है। एक अन्य भारतीय जोड़ी, इलावेनिल वालारिवन और पार्थ राकेश माने, चौथे स्थान पर रही। वहीं, चीनी निशानेबाजों ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए।
सोनम और हिमांशु ने भारत को कांस्य पदक दिलाया
राइफल निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने हांगझोउ में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दस मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीतकर इस जोड़ी ने भारत चौथा पदक दिलाया है। भारत के अब इस विश्व कप में एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक हो गए हैं । सोनम ने 317 . 2 और हिमांशु ने 317 . 4 स्कोर किया और दोनों का कुल स्कोर 634 . 6 रहा। इलावेनिल वालारिवन (316 . 8) और पार्थ राकेश माने (317 . 4) 634 . 2 अंकों के साथ उनसे पीछे रहे । फाइनल में सोनम और हिमांशु ने 441 . 2 अंक बनाकर चीन वन और चीन टू के बाद कांस्य पदक हासिल किया। इलावेनिल और पार्थ चौथे स्थान पर रहे। यह सोनम मस्कर का दो वर्षों में पहला ISSF विश्व कप पदक है। इससे पहले उन्होंने ISSF विश्व कप 2024 में मिस्र के काहिरा में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीते थे। सोनम मस्कर ने 2024 में नई दिल्ली ISSF विश्व कप में भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया था। वहीं, हिमांशु ढिल्लों के लिए यह सीनियर स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला पदक है।
भारत ने जीते कुल चार पदक
भारत ने इस विश्व कप में कुल चार पदक जीते और अभियान को समाप्त किया। मंगलवार को भारत का अभियान समाप्त हुआ। 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में कांस्य पदक के साथ भारत ने हांगझोउ ISSF विश्व कप 2026 में अपने अभियान का समापन किया। प्रतियोगिता में भारत ने एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और दो कांस्य पदक जीते। संयम विज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता। ईशा सिंह और मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक अपने नाम किए थे और देश का मान बढ़ाया। गौतरतलब है कि हांगझोउ में आयोजित यह शूटिंग प्रतियोगिता संयुक्त ISSF विश्व कप थी, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन तीनों वर्गों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। ISSF विश्व कप का पूरा नाम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (International Shooting Sport Federation) विश्व कप है। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप कहा जाता है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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