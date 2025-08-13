IOA formally approves India s bid to host Commonwealth Games 2030 CWG 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की भारत में हो सकती है वापसी, अहमदाबाद हो रहा मेजबानी के लिए तैयार, Other-sports Hindi News - Hindustan
20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की भारत में हो सकती है वापसी, अहमदाबाद हो रहा मेजबानी के लिए तैयार

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने बुधवार को यहां अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) के दौरान 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए देश की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी।

Wed, 13 Aug 2025
भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने बुधवार 13 अगस्त को नई दिल्ली में अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) के दौरान 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए देश की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को मेज़बान शहर बनाते हुए पहले ही आश्य पत्र जमा कर दिया है। हालांकि, भारत को 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करने होंगे।

कनाडा के दौड़ से बाहर हो जाने के बाद भारत के लिए 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राष्ट्रमंडल खेल निदेशक डैरेन हॉल के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल खेल के अधिकारियों की एक टीम ने हाल ही में आयोजन स्थलों का निरीक्षण करने तथा गुजरात सरकार के अधिकारियों से चर्चा करने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया था। इस महीने के अंत में राष्ट्रमंडल खेलों के एक प्रतिनिधिमंडल के अहमदाबाद पहुंचने की संभावना है। इसके बाद अंतिम निर्णय नवंबर में हो सकता है।

राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा नवंबर के आखिरी हफ्ते में ग्लासगो में मेजबान देश का फैसला करेगी। इसके बाद ही तय होगा कि क्या भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा या फिर किसी अन्य देश को इस मेगा इवेंट की मेजबानी मिलेगी। भारत को अगर मेजबानी मिलती है तो दूसरी बार भारत में इन खेलों का आयोजन होगा।

भारत इससे पहले 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है। 20 साल के बाद फिर से भारत इन खेलों की मेजबानी कर सकता है। अहमदाबाद के सरदार पटेल खेल परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लगभग हर एक खेल के लिए मैदान और कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। कई खेलों के लिए सुविधाएं तैयार भी हैं। आने वाले समय में भारत ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी भी पेश करने वाला है।

