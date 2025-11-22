IOA प्रमुख बोलीं- पूरा यकीन है कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलेगी
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी टी उषा को पूरा यकीन है कि भारत को 26 नवंबर को ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेल आमसभा की बैठक के दौरान 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल जाएगी। भारत लंबे समय बाद इन खेलों की मेजबानी करेगा।
भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की अध्यक्ष पी टी उषा ने बड़ा दावा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर किया है। पी टी उषा ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। उनका कहना है कि 26 नवंबर को ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेल आमसभा की बैठक के दौरान 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को आधिकारिक रूप से मिल जाएगी। अहमदाबाद की सिफारिश पहले ही हो चुकी है।
उन्होंने शुक्रवार को कहा, ‘‘हम कल ग्लास्गो रवाना हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। दो तीन दिन इंतजार कर लें।’’ पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद में इन खेलों के आयोजन की सिफारिश की थी। ग्लास्गो में होने वाली बैठक में अंतिम मंजूरी मिलेगी। अहमदाबाद के अलावा नाइजीरिया का अबुजा मेजबानी की दौड़ में है। राष्ट्रमंडल खेल को 2030 में सौ साल भी पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में यह टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा खास और ऐतिहासिक होगा, जिसको अच्छी कवरेज मिलने वाली है।
राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने भविष्य में मेजबानी की संभावना के लिये नाइजीरिया के साथ काम करने पर भी सहमति जताई जिसमें 2034 खेलों की मेजबानी की संभावित दावेदारी शामिल है। पीटी उषा को भारतीय खेलों में आजीवन योगदान के लिये शुक्रवार को नई दिल्ली में 15वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन ‘‘फिक्की टर्फ 2025’ के दौरान फिक्की आजीवन योगदान पुरस्कार भी दिया गया।
इस दौरान पी टी उषा ने कहा, ‘‘मुझे इस पुरस्कार को पाने की बहुत खुशी है। मुझे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी। भारतीय खेल तभी आगे बढेंगे जब हम मिलकर आगे बढेंगे। देश के कोने-कोने में प्रतिभायें हैं, लेकिन मौके हर बच्चे तक पहुंचने चाहिये। हम यह मार्ग प्रशस्त करके मजबूत तंत्र बनाना चाहते हैं, जिसमें निष्पक्ष चयन हो और विज्ञान, खुराक , मानसिक मजबूती जैसे हर पहलू में मदद मिले।’’
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
