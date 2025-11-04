‘शतरंज के मेस्सी’ से पार नहीं पा सके विदित गुजराती, 12 साल के ओरो फास्टिनो ने बराबरी पर रोका

संक्षेप: विदित गुजराती ‘शतरंज के मेस्सी’ से पार नहीं पा सके। उन्हें 12 साल के ओरो फास्टिनो ने बराबरी पर रोक दिया। फास्टिनो ने पहले दौर में अपने से बेहतर रैंकिंग वाले बर्किच को हराया था।

भारत के ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती को मंगलवार को यहां फिडे विश्व कप के दूसरे दौर की बाजी में अर्जेन्टीना के 12 साल के ओरो फास्टिनो ने ड्रॉ पर रोका। असाधारण प्रतिभा और खेल में तेजी से प्रगति करने के लिए स्वदेश में ‘शतरंज के मेस्सी’ के नाम से मशहूर फास्टिनो ने पहले दौर में अपने से बेहतर रैंकिंग वाले क्रोएशिया के एंटे बर्किच को हराया था और दूसरे दौर में काले मोहरों से खेलते हुए उन्होंने गुजराती के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन किया।

दोनों खिलाड़ी 28 चाल के बाद मुकाबले को ड्रॉ कराने के लिए राजी हो गए। क्लासिकल टाइम प्रारूप के दूसरी बाजी में गुजराती बुधवार को काले मोहरों से खेलेंगे। गुजराती की तरह आर प्रज्ञानानंदा को भी ऑस्ट्रेलिया के तेमूर कुयबोकारोव ने ड्रॉ पर रोका। सफेद मोहरों के साथ खेल रहे प्रज्ञानानंदा मुकाबले के दौरान तेमूर पर दबाव नहीं बना पाए और विरोधी खिलाड़ी ने अधिकांश समय मजबूत खेल दिखाया।

लेवोन अरोनियन ने सफेद मोहरों से खेलते हुए भारत के युवा ग्रैंडमास्टर अरोनयक घोष को हराया। इस बीच शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने बुल्गारिया के मार्टिन पेत्रोव को हराया सकारात्मक शुरुआत की। पेत्रोव ने सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए अच्छी शुरुआत की लेकिन इसके बाद राह से भटक गए जिससे एरिगेसी ने 37 चाल में जीत दर्ज की।