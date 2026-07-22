Commonwealth Games 2026 के उद्घाटन समारोह से पहले भारतीय मुक्केबाजों का सामान छूटा, बढ़ी परेशानी
Commonwealth Games 2026 में मंगलवार को भारतीय मुक्केबाजी टीम की शुरुआत मुश्किल भरी रही, क्योंकि टीम का लगभग आधा सामान बेलफास्ट में ही छूट गया। कई खिलाड़ियों के बैग उनके साथ ग्लास्गो नहीं पहुंच पाए।
Commonwealth Games 2026 की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले कुछ भारतीय खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में मंगलवार को भारतीय मुक्केबाजी टीम की शुरुआत मुश्किल भरी रही। इसके पीछे की वजह यह रही कि मुक्केबाजी टीम का लगभग आधा सामान यात्रा के दौरान बेलफास्ट में ही छूट गया। खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कोच का भी सामान अभी तक ग्लास्गो नहीं पहुंचा है। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि मैचों से पहले सभी के पास उनका सामान होगा। सामान छूट जाने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि जिस फ्लाइट से मुक्केबाजी टीम बेलफास्ट से ग्लास्गो पहुंची, वह छोटा था।
22 सदस्यों वाली भारतीय मुक्केबाजी टीम बेलफास्ट में तैयारी शिविर के बाद ग्लास्गो पहुंची, लेकिन साक्षी चौधरी (51 किग्रा), विश्व चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया (57 किग्रा), परवीन हुड्डा (65 किग्रा), जादुमणि सिंह (55 किग्रा), कपिल पोखरिया (90 किग्रा) और पुरुषों के मुख्य कोच सी कुटप्पा समेत कई लोगों के बैग उनके साथ ग्लास्गो नहीं पहुंचे, जहां इस टूर्नामेंट का आयोजन होना है।
छोटा विमान नहीं ले जा सका पूरा सामान
टीम के सदस्यों को बताया गया कि बेलफास्ट-ग्लास्गो के रूट पर चलने वाला विमान छोटा था। ऐसे में पूरा सामान एकसाथ नहीं जा सका। खिलाड़ियों के सामान में ट्रेनिंग का सामान और वे खास कपड़े शामिल हैं, जिन्हें मुक्केबाजों को गुरुवार को होने वाले उद्घाटन समारोह में पहनना है। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी मुक्केबाजों के साथ ऐसा हो चुका है।
मुक्केबाजों के साथ ऐसा ही तब भी हुआ था जब वे इस महीने की शुरुआत में दोहा से बेलफास्ट के लिए उड़ान भर रहे थे। शुक्रवार से कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू हो रही है इसलिए टीम को उम्मीद है कि अंतिम तैयारियों के जोर पकड़ने से पहले उनका सामान ग्लास्गो पहुंच जाएगा। इसके अलावा उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेना है, जिसके कपड़े भी उन्हीं बैग्स में रखे हुए हैं।
कोच को नहीं मिला साथ में होटल
इसके अलावा महिला कोच को मुक्केबाजों के साथ उसी होटल में रहने की जगह नहीं दी गई है। अगर साथ में सभी को रखा जाता तो वे प्लानिंग पर काम कर सकते थे। ऐसे में यह भी एक परेशानी है। हालांकि, भारतीय टीम का पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पदक लाए जाएं और देश का नाम रोशन किया जाए। अक्सर बड़े टूर्नामेंट में इस तरह की चीजें होती ही हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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