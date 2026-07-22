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Commonwealth Games 2026 के उद्घाटन समारोह से पहले भारतीय मुक्केबाजों का सामान छूटा, बढ़ी परेशानी

By Vikash Gaur
Bhasha, ग्लास्गो
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Commonwealth Games 2026 में मंगलवार को भारतीय मुक्केबाजी टीम की शुरुआत मुश्किल भरी रही, क्योंकि टीम का लगभग आधा सामान बेलफास्ट में ही छूट गया। कई खिलाड़ियों के बैग उनके साथ ग्लास्गो नहीं पहुंच पाए। 

Commonwealth Games 2026 के उद्घाटन समारोह से पहले भारतीय मुक्केबाजों का सामान छूटा, बढ़ी परेशानी

Commonwealth Games 2026 की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले कुछ भारतीय खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में मंगलवार को भारतीय मुक्केबाजी टीम की शुरुआत मुश्किल भरी रही। इसके पीछे की वजह यह रही कि मुक्केबाजी टीम का लगभग आधा सामान यात्रा के दौरान बेलफास्ट में ही छूट गया। खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कोच का भी सामान अभी तक ग्लास्गो नहीं पहुंचा है। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि मैचों से पहले सभी के पास उनका सामान होगा। सामान छूट जाने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि जिस फ्लाइट से मुक्केबाजी टीम बेलफास्ट से ग्लास्गो पहुंची, वह छोटा था।

22 सदस्यों वाली भारतीय मुक्केबाजी टीम बेलफास्ट में तैयारी शिविर के बाद ग्लास्गो पहुंची, लेकिन साक्षी चौधरी (51 किग्रा), विश्व चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया (57 किग्रा), परवीन हुड्डा (65 किग्रा), जादुमणि सिंह (55 किग्रा), कपिल पोखरिया (90 किग्रा) और पुरुषों के मुख्य कोच सी कुटप्पा समेत कई लोगों के बैग उनके साथ ग्लास्गो नहीं पहुंचे, जहां इस टूर्नामेंट का आयोजन होना है।

छोटा विमान नहीं ले जा सका पूरा सामान

टीम के सदस्यों को बताया गया कि बेलफास्ट-ग्लास्गो के रूट पर चलने वाला विमान छोटा था। ऐसे में पूरा सामान एकसाथ नहीं जा सका। खिलाड़ियों के सामान में ट्रेनिंग का सामान और वे खास कपड़े शामिल हैं, जिन्हें मुक्केबाजों को गुरुवार को होने वाले उद्घाटन समारोह में पहनना है। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी मुक्केबाजों के साथ ऐसा हो चुका है।

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मुक्केबाजों के साथ ऐसा ही तब भी हुआ था जब वे इस महीने की शुरुआत में दोहा से बेलफास्ट के लिए उड़ान भर रहे थे। शुक्रवार से कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू हो रही है इसलिए टीम को उम्मीद है कि अंतिम तैयारियों के जोर पकड़ने से पहले उनका सामान ग्लास्गो पहुंच जाएगा। इसके अलावा उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेना है, जिसके कपड़े भी उन्हीं बैग्स में रखे हुए हैं।

कोच को नहीं मिला साथ में होटल

इसके अलावा महिला कोच को मुक्केबाजों के साथ उसी होटल में रहने की जगह नहीं दी गई है। अगर साथ में सभी को रखा जाता तो वे प्लानिंग पर काम कर सकते थे। ऐसे में यह भी एक परेशानी है। हालांकि, भारतीय टीम का पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पदक लाए जाएं और देश का नाम रोशन किया जाए। अक्सर बड़े टूर्नामेंट में इस तरह की चीजें होती ही हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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