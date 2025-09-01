भारत करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी, 17 साल बाद होगा ऐसा; BAI ने किया एक बड़ा वादा

भारत अगले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत में 17 साल बाद यह चैंपियनशिप होगी। नई दिल्ली को मेजबान शहर के तौर पर चुना गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ (BAI) ने एक बड़ा वादा किया है।

बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगस्त 2026 में होने वाले अगले आयोजन के लिए नई दिल्ली को मेजबान शहर के तौर पर चुना गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने सोमवार को इसकी घोषणा की। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2009 में हैदराबाद ने इसकी मेजबानी की थी। यह घोषणा पेरिस में 2025 चैंपियनशिप के समापन समारोह के दौरान की गई। इस मैके पर बीडब्ल्यूएफ अध्यक्ष खुनयिंग पटामा लीस्वदत्रकुल, ‘फेडरेशन फ्रैंकेसे डी बैडमिंटन’ के प्रमुख फ्रैंक लॉरेंट और भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) के महासचिव संजय मिश्रा के बीच एक हस्तांतरण हुआ। मिश्रा ने इस मौके पर पेरिस की तरह ‘उत्कृष्टता और भव्यता’ को आगे बढ़ाने का वादा किया

बीएआई से जारी विज्ञप्ति में मिश्रा ने कहा, ‘‘ हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पेरिस ने जो उत्कृष्टता और भव्यता दिखाई है भारत उन मानकों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए अपना शत प्रतिशत प्रयास करेगा । हम वैश्विक बैडमिंटन परिवार का दिल्ली में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।’’ दिल्ली की मेजबानी से टूर्नामेंट की आठ साल के बाद एशिया में वापसी होगी। चीन के नानजिंग ने 2018 सत्र की मेजबानी की थी। बीएआई की विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘भारत के लिए, दोबारा चैंपियनशिप की मेजबानी करना इस खेल की बड़ी ताकत और वैश्विक बैडमिंटन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थल के रूप में मजबूत स्थिति को दर्शाता है।’’

भारत टूर्नामेंट में सबसे निरंतरता के साथ पदक जीतने वाले वाले देशों में से एक है। भारत ने 1983 से अब तक 15 पदक जीते है जिसमें 2011 सत्र के बाद से हर आयोजन में कम से कम एक पदक जीतना शामिल है। विश्व चैंपियनशिप में प्रकाश पादुकोण ने 1983 में कोपेनहेगन में कांस्य पदक जीतकर भारत के पदक का खाता खोला था। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की महिला युगल जोड़ी ने 2011 में कांस्य पदक के साथ लंबे समय तक चले भारत के पदक के सूखे को खत्म किया था। ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पीवी सिंधू विश्व चैंपियनशिप में सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी है। उनके नाम पांच पदक (दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक) है।