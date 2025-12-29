इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा इंडिया ओपन 2026, टिकटों की बिक्री भी हुई शुरू
बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन केडी जाधव इंडोर हॉल की जगह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 18 जनवरी तक होगा। भारत को अगले साल अगस्त में प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करनी है।
बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किस जगह होगा? इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। पहले बातें सामने आ रही थीं कि केडी जाधव इंडोर हॉल में इंडिया ओपन आयोजित होगा, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 18 जनवरी तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है। टिकट की कीमत बहुत अधिक भी नहीं रखी गई है। फैंस को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है।
भारत को अगले साल अगस्त में प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करनी है और ऐसे में नौ लाख 50 हजार डॉलर इनामी इंडिया ओपन इस वैश्विक टूर्नामेंट के परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगा। नए स्थल में आठ हजार से अधिक दर्शकों के बैठने की क्षमता है जो पिछले स्थल की तुलना में दोगुने से अधिक है। इंडिया ओपन के टिकट ऑनलाइन ‘टिकमिंट’ पर उपलब्ध होंगे, जिनकी कीमत 400 रुपये से शुरू होकर 1750 रुपये तक होगी। ज्यादा से ज्यादा फैंस को एरेना में लाने की कोशिश बैडमिंटन महासंघ की है।
बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) के तत्वावधन में भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) द्वारा आयोजित इस सुपर 750 टूर्नामेंट के दौरान एक बार फिर भारतीय सरजमीं पर दुनिया भर के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। प्रशंसक छह दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में आन से यंग, पीवी सिंधू, कुनलावुत वितिदसार्न, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे वैश्विक सितारों के साथ-साथ भारत की अगली पीढ़ी के होनहार खिलाड़ियों उन्नति हुड्डा और आयुष शेट्टी को चुनौती पेश करते हुए देख पाएंगे।
बीएआई के महासचिव संजय मिश्रा ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘इस साल इंडिया ओपन को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ले जाना टूर्नामेंट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़ा स्थल होने से हम अधिक प्रशंसकों को जगह दे पाएंगे। साथ ही खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को बेहतर अनुभव मिलेगा।’’ पिछले सत्र में डेनमार्क की खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट द्वारा ‘अस्वीकार्य’ खेलने की स्थितियों की आलोचना के बाद से बीएआई वैकल्पिक स्थल तलाश रहा था। फिर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को फाइनल किया गया।
