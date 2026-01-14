Hindustan Hindi News
पीवी सिंधू का इंडिया ओपन 2026 में बंटाधार, लगातार तीसरी बार हुआ ऐसा; अगले राउंड में किदांबी श्रीकांत

संक्षेप:

स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधू का इंडिया ओपन 2026 के पहले राउंड में बंटाधार हो गया। वहीं, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय जैसे खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए।

Jan 14, 2026 06:26 pm IST
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू बुधवार को इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के महिला एकल के पहले दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं जबकि किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय और मालविका बंसोड़ दूसरे दौर में पहुंच गए। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू वियतनाम की थुई लिन एनगुएन के खिलाफ पहला गेम जीतने के बावजूद कड़े मुकाबले में हार गईं जबकि श्रीकांत ने भारत के ही थारुन मानेपल्ली को हराया। दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी और 2017 की चैंपियन सिंधू को एक घंटा और आठ मिनट चले पहले दौर के मुकाबले में दुनिया की 23वें नंबर की वियतनाम की खिलाड़ी एनगुएन के खिलाफ 22-20, 12-21, 15-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

सिंधू के साथ तीसरी बार हुआ ऐसा

एनगुएन के खिलाफ सिंधू की यह लगातार तीसरी हार है और उनके लिए यह नतीजा बड़ा झटका है क्योंकि वह पिछले हफ्ते मलेशिया ओपन सुपर 1000 के सेमीफाइनल में पहुंची थी और घरेलू प्रशंसकों को उनसे यहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। इंडिया ओपन 2015 के चैंपियन और दुनिया के 34वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत ने पहला गेम गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मान्नेपल्ली को 53 मिनट में 15-21, 21-6, 21-19 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत ने पहला गेम गंवाने के बाद दूसरे गेम में एकतरफा जीत दर्ज की और फिर निर्णायक गेम में थारुन की कड़ी चुनौती से पार पाते हुए जीत दर्ज की।

श्रीकांत अगले दौर में पोपोव से भिड़ेंगे

श्रीकांत अगले दौर में फ्रांस के पांचवें वरीय क्रिस्टो पोपोव से भिड़ेंगे जिन्होंने चीनी ताइपे के जू वेई वैंग को 13-21, 21-18, 21-19 से हराया। प्रणय ने हांगकांग के ली चेयुक यिउ को 41 मिनट में 22-20, 21-18 से हराया। यह भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में आठवें वरीय सिंगापुर के लोह कीन येव के खिलाफ उतरेगा जिन्होंने चीन के वैंग झेंग शिंग को 23-21, 19-21, 21-14 से शिकस्त दी। पिछले सत्र के दूसरे हाफ में चोटों से परेशान रही मालविका बंसोड़ ने भी कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे की पाइ यु पो को 51 मिनट में 21-18, 21-19 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। अगले दौर में उनकी भिड़ंत दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हेन युइ से होगी। हेन युइ ने पहले दौर में चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को 18-21, 21-13, 21-17 से हराया। तन्वी शर्मा को हालांकि चीन की दूसरी वरीय वैंग झी यीन को कड़ी टक्कर देने के बावजूद एक घंटे और नौ मिनट में 20-22, 21-18, 13-21 से हार झेलनी पड़ी।

सिंधू को बराबरी करने का मौका मिला

सिंधू ने मुकाबले की अच्छी शुरुआत करते हुए 3-0 की बढ़त बनाई। एनगुएन ने कुछ अच्छे अंक जुटाए लेकिन सहज गलतियां करते हुए कई शॉट बाहर भी मारे जिससे सिंधू ने स्कोर 6-4 किया। एनगुएन ने स्कोर 6-6 किया लेकिन उन्हें शटल को नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही थी और उनके शॉट लगातार बाहर गिर रहे थे और नेट पर उलझ रहे थे जिससे सिंधू ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बनाने में सफल रहीं। एनगुएन ने वापसी करते हुए सिंधू पर दबाव बनाने की कोशिश की और लगातार चार अंक के साथ स्कोर 11-12 किया। एनगुएन लगातार अंक जुटाती रही लेकिन सिंधू ने बढ़त बरकरार रखते हुए स्कोर 18-16 किया। वियतनाम की खिलाड़ी ने लगातार तीन अंक के साथ 20-19 के स्कोर पर गेम प्वाइंट हासिल किया लेकिन इसके बाद शॉट बाहर मारकर सिंधू को बराबरी हासिल करने का मौका दे दिया। वियतनाम की खिलाड़ी ने इसके बाद एक और शॉट बाहर मारकर 21-20 के स्कोर पर सिंधू की झोली में गेम प्वाइंट डाला और भारतीय खिलाड़ी ने दमदार स्मैश के साथ पहला गेम जीत लिया।

निर्णायक गेम में अंक के लिए कड़ा संघर्ष

एनगुएन ने दूसरे गेम में बेहतर शुरुआत की और 4-4 के स्कोर पर लगातार तीन अंक के साथ 7-4 की बढ़त बना ली। सिंधू ने 8-8 पर स्कोर बराबर किया लेकिन एनगुएन ने लगातार तीन अंक के साथ ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बना ली। वियतनाम की खिलाड़ी ने इसके बाद सिंधू पर लगातार दबाव बनाते हुए स्कोर 20-12 और फिर बॉडी शॉट के साथ गेम जीतकर मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे और निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक अंक के लिए संघर्ष देखने को मिला जिससे ब्रेक तक कोई भी खिलाड़ी दो अंक से अधिक की बढ़त नहीं बना पाई। ब्रेक तक एनगुएन 11-10 से आगे थीं। ब्रेक के बाद एनगुएन पूरी तरह हावीं रहीं। उन्होंने जल्द ही स्कोर 19-14 किया। सिंधू ने एक प्वाइंट बनाया लेकिन अगला शॉट बाहर मारकर एनगुएन को पांच मैच प्वाइंट दे दिए। सिंधू इसके बाद एनगुएन के रिटर्न को नेट के पार भेजने में असफल रहीं और वियतनाम की खिलाड़ी ने सिंधू के खिलाफ लगातार तीसरी जीत दर्ज की।







