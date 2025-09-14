हॉन्ग कॉन्ग ओपन 2025: फाइनल में सात्विक-चिराग को मिली हार, चीनी जोड़ी बनी चैंपियन

सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की शीर्ष मेंस डबल्स जोड़ी को हॉन्ग कॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार मिली। चीन के ओलंपिक रजत पदक विजेता लियांग वेई केंग और वैंग चैंग ने उन्हें हराया।

सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की शीर्ष मेंस डबल्स जोड़ी को रविवार को यहां हॉन्ग कॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में चीन के ओलंपिक रजत पदक विजेता लियांग वेई केंग और वैंग चैंग के खिलाफ हार से उप विजेता बनकर संतोष करना पड़ा। पिछले महीने लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली दुनिया की नौवें नंबर की भारतीय जोड़ी को पहला गेम जीतने के बावजूद 61 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण फाइनल में चीन की दुनिया की छठे नंबर की जोड़ी के खिलाफ 21-19 14-21 17-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

चिराग ने कहा, ‘‘यह हफ्ता अच्छा रहा, विशेषकर विश्व चैंपियनशिप के एक हफ्ते बाद और अब हम फाइनल खेल रहे थे। आप खिताब जीतना चाहते हैं, लेकिन उन्हें श्रेय जाता है, वे भी अच्छा खेले। अगली बार भी मौका मिलेगा और कुल मिलाकर मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं।’’

थाईलैंड ओपन जीतने के बाद भारतीय जोड़ी 16 महीनों में पहली बार फाइनल में खेल रही थी और इस हार के साथ सुपर 500 फाइनल में इस जोड़ी का परफेक्ट रिकॉर्ड भी टूट गया। सात्विक और चिराग ने इससे पहले अपने चारों सुपर 500 फाइनल में खिताब जीता था।

इस सत्र में छह बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय जोड़ी की लियांग और वैंग के खिलाफ 10 मैच में यह सातवीं हार है जबकि उन्होंने तीन जीत दर्ज की है। भारतीय जोड़ी ने पेरिस में विश्व चैंपियनशिप के दौरान चीन की इस जोड़ी को हराया था।

सात्विक और चिराग ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहला गेम जीता लेकिन इस लय को बरकरार रखने में नाकाम रहे और निर्णायक गेम में 2-11 से पिछड़ने के बाद उनकी हार लगभग तय हो गई थी। चिराग ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि शटल थोड़ी तेज आ रही थी। उन्होंने शुरुआती चार-पांच स्ट्रोक में हम पर काफी दबाव डाला क्योंकि वह काफी अच्छी तरह रिटर्न कर रहे थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि दूसरे और तीसरे गेम में हम बेहतर योजना बना सकते थे। पहले गेम में हमने काफी अच्छी तरह सामना किया लेकिन दूसरे और तीसरे गेम में हम ऐसा नहीं कर पाए।’’ शुरुआती गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। चिराग ने शुरुआत में ही तेज स्मैश लगाकर 0-2 से पिछड़ रही भारतीय जोड़ी को वापसी दिलाई। चिराग ने 10-10 के स्कोर पर दमदार स्मैश के साथ ब्रेक तक भारतीय जोड़ी को 11-10 की मामूली बढ़त दिलाई।

ब्रेक के बाद भारतीय जोड़ी ने आक्रामक रुख अपनाया और लगातार कई जबरदस्त स्मैश के साथ 13-11 से आगे हो गए। वैंग के शरीर की तरफ खेले सात्विक के शॉट और फिर चिराग की तीखी सर्विस से भारतीय जोड़ी ने चार अंक की बढ़त बनाई। चीन के खिलाड़ियों ने नेट पर भारतीय खिलाड़ियों की गलती का फायदा उठाकर लगातार चार अंक के साथ वापसी की। एक विवादास्पद अंक के बाद चीन की जोड़ी ने 18-17 की बढ़त बनाई। ऐसा लग रहा था वैंग ने शटल के नेट पार करने से पहले ही शॉट मार दिया।

सात्विक ने जोरदार स्मैश से स्कोर 19-19 किया। लियांग ने इसके बाद शॉट बाहर मारा जिससे भारतीय जोड़ी को एक गेम प्वाइंट मिला। इसके बाद चिराग ने लाइन पर सटीक सर्विस करके पहला गेम में जीत सुनिश्चित की। चीनी जोड़ी ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की जिसमें वैंग ने कोर्ट के पिछले हिस्से से शानदार प्रदर्शन करते हुए 8-2 की बढ़त बना ली। वैंग की सर्विस में गलती और एक लंबे शॉट से भारतीय जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन चीन की जोड़ी ब्रेक तक 11-6 की मजबूत बढ़त बनाने में सफल रही।