BFI Cup: नेशनल कैंप में जाने का नया रास्ता, गोल्ड-सिल्वर मेडलिस्ट मुक्केबाजों को मिलेगी सीधे एंट्री

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) उभरते मुक्केबाजों को राष्ट्रीय शिविर में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से एक से सात अक्टूबर तक चेन्नई में पहला बीएफआई कप आयोजित करेगा। नेशनल कैंप का रास्ता इसी से बनेगा।

Bhasha Fri, 26 Sep 2025 03:34 PM
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बीएफआई ने शुक्रवार 26 सितंबर को एक बड़ा ऐलान किया है। बीएफआई ने उभरते मुक्केबाजों को नेशनल कैंप में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से पहली बार बीएफआई कप आयोजित करने का फैसला किया है। एक से सात अक्टूबर तक पहला बीएफआई कप चेन्नई में आयोजित होगा। यह प्रतियोगिता पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 10 वर्गो में आयोजित की जाएगी, जिसके स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को एलीट नेशनल कैंप में प्रवेश मिलेगा।

बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह ने एक मीडिया रिलीज में कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय मुक्केबाजी आगे बढ़ रही है और बीएफआई एथलीट केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके अच्छे परिणाम पहले से ही दिख रहे हैं। बीएफआई कप इसी दिशा में एक और कदम है, क्योंकि यह कई युवा मुक्केबाजों को अपनी पहचान बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगा।’’

आठवीं एलीट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष आठ में जगह बनाने वाली राज्य इकाइयां या बोर्ड, रोहतक स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) और मेजबान तमिलनाडु प्रत्येक वर्ग में एक मुक्केबाज को बीएफआई कप में भेज सकते हैं। महासंघ ने कहा कि इसके अलावा पिछली दो एलीट राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रतिभागियों को भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति होगी।

साथ ही 2024 और 2025 एशियाई अंडर-22 चैंपियनशिप में भाग लेने वाले, 2022 के बाद से किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता, गोवा और उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता और छठी युवा राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदक विजेता भी भाग लेने के पात्र होंगे।

