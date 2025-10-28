Hindustan Hindi News
डी गुकेश ने 'किंग' फेंकने वाले नाकामुरा को हराया, फिर दिया ठंडा रिएक्शन; वीडियो हुआ वायरल

संक्षेप: डी गुकेश ने 'क्लच शतरंज: चैंपियंस शोडाउन' में हिकारू नाकामुरा को हराने के बाद जिस तरह रिएक्ट किया, उसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। नाकामुरा ने कुछ हफ्ते पहले गुकेश को हराने के बाद 'किंग' फेंक दिया था।

Tue, 28 Oct 2025 10:11 PM Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
डी गुकेश ने अमेरिका के सेंट लुइस में 'क्लच शतरंज: चैंपियंस शोडाउन' के पहले दिन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ (1.5–0.5) मिली हार के बाद जबर्दस्त वापसी की। विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश ने हिकारू नाकामुरा और फैबियानो कारुआना को लगातार दो मैच में हराया। उन्होंने नाकामुरा को 1.5–0.5 से शिकस्त दी। गुकेश ने अमेरिका के ग्रैंडमास्टर नाकामुरा को हराने के बाद ठंडा रिएक्शन दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही। उनका वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल, इसकी वजह नाकामुरा का 'किंग थ्रो' विवाद है।

बता दें कि नाकामुरा ने कुछ हफ्ते पहले 'चेकमेट: यूएसए बनाम इंडिया’ प्रदर्शनी मुकाबले में गुकेश को हराने के बाद उनका राजा मोहरा फेंक दिया था। बाद में बताया गया कि आयोजकों ने फैंस का ध्यान आकर्षित करने के लिए विजेता को मोहरा भीड़ में फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि, कई शतरंज प्रेमियों ने इसे खेल भावना के खिलाफ करार दिया था। वहीं, गुकेश ने 'क्लच शतरंज' में नाकामुरा को मात देने के बाद ना तो कोई शब्द कहा और ना ही आक्रामक प्रतिक्रिया दी। दूसरी ओर, नाकामुरा ने गुकेश से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए चले गए। 'क्लच शतरंज' एक छोटा रैपिड टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया के चार शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं।

गौरतलब है कि नाकामुरा ने प्रदर्शनी मुकाबले में मोहरा फेंकने की हरकत का बचाव करते हुए कहा कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था। उन्होंने तब कहा, "यह कोई अपमान नहीं था। अगर यह कोई कैंडिडेट्स जैसा गंभीर टूर्नामेंट होता तो आप ऐसा कभी नहीं करते। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे वह मैग्नस कार्लसन हों, हैंस नीमन, अनीश गिरी या मैं। लेकिन यह पूरी तरह से एक एंटरटनमेंट इवेंट था।" गुकेश ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

