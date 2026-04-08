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कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रतिनिधिमंडल क्यों आया अहमदाबाद? चार दिवसीय दौरे पर इन स्थलों का करेगा निरीक्षण

Apr 08, 2026 06:26 pm ISTBhasha
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कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रतिनिधिमंडल अहमदाबाद दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को गुजरात का अपना चार दिवसीय दौरा शुरू किया। अहमदाबाद को 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है।

कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रतिनिधिमंडल क्यों आया अहमदाबाद? चार दिवसीय दौरे पर इन स्थलों का करेगा निरीक्षण

राष्ट्रमंडल खेलों की सर्वोच्च वैश्विक संस्था कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद में 2030 में होने वाले इन खेलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को गुजरात का अपना चार दिवसीय दौरा शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आठ से 11 अप्रैल तक राज्य में रहेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अधिकारी भी शामिल हैं।

भारत ने 2010 में भी खेलों की मेजबानी की थी

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की आम सभा की पिछले साल नवंबर में हुई बैठक में अहमदाबाद को 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया गया था। भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की थी। इस प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात के साथ अपने दौरे की शुरुआत की। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष रुकारे और सीईओ केटी सैडलियर अपने शानदार स्वागत से गदगद थे।

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मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री पटेल ने एक्स पर लिखा, ''राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के प्रमुख डोनाल्ड रुकारे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई।'' उन्होंने कहा, ''हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर मजबूत टीम वर्क से इन खेलों के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की।'' मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी।

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प्रतिनिधिमंडल इन स्थलों का करेगा निरीक्षण

रुकारे और सैडलियर ने पटेल को इस साल 23 जुलाई से दो अगस्त तक ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आमंत्रित किया और मुख्यमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान वीर सावरकर खेल परिसर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में ईकेए एरिना, वडोदरा क्रिकेट स्टेडियम और एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित खेलों के लिए प्रस्तावित प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करेगा।

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