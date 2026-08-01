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गोल्ड मेडल ना जीतने पर क्या बोले नीरज चोपड़ा? कहा- मैं चाहता था कि पूरी ताकत के साथ थ्रो करूं, लेकिन…

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ग्लासगो, (स्कॉटलैंड) 01 अगस्त (वार्ता)
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भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा का मानना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने के बाद भी वह अभी अपने सबसे अच्छे फॉर्म में लौटने से कुछ दूर हैं। उन्होंने यह बयान रजत पदक जीतने के बाद दिया है। पूरा पढ़िए क्या कहा है।

neeraj chopra in Commonwealth Games 2026
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल ना जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने क्या कहा (फाइल फोटो)

भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा का मानना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने के बाद भी वह अभी अपने सबसे अच्छे फॉर्म में लौटने से कुछ दूर हैं। राष्ट्रमंडल खेल में दो बार पदक जीतने वाले नीरज शुक्रवार को ग्लासगो में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने सीज़न का अपना सबसे अच्छा थ्रो 85.83 मीटर का किया। वह श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज से पीछे रहे, जिन्होंने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता।

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पूरी ताकत से नहीं सावधान रहकर थ्रो किया

मुकाबले के बाद नीरज ने कहा, “मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी फिटनेस पहले जैसी हो गई है। मैं धीरे-धीरे उस स्तर तक पहुंच रहा हूं। चोट के बाद दोहा (जून में डायमंड लीग) मेरा पहला मुकाबला था और कोई नहीं कह सकता था कि मैं तब पूरी तरह तैयार था। यहाँ मैं थोड़ा बेहतर था, लेकिन मैं आने वाले मुकाबलों के जरिए अपनी लय वापस पाने की कोशिश कर रहा हूं।” भारतीय खिलाड़ी, जो लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद इसी सीजन में मुकाबले में लौटे थे, ने कहा कि जब आप सबसे ऊंचे स्तर पर मुकाबला करते हैं तो तकनीक जितनी ही फिटनेस भी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा, " स्वर्ण पदक जीतने का कोई दबाव नहीं है। सबसे बड़ा फर्क तब होता है जब आप शत प्रतिशत फिट होते हैं। आपमें लड़ने का जज़्बा ज़्यादा होता है। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप चोट से वापसी कर रहे होते हैं, तो आपको हर कदम पर थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। आज मैं सावधान था। कभी-कभी मैं पूरी ताकत से थ्रो करना चाहता था और कभी-कभी हालात की वजह से कंट्रोल में रहना चाहता था। इसके बावजूद, थ्रो अच्छा था।"

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मौसम को भी बताया चुनौतीपूर्ण

नीरज ने मुश्किल मौसम को भी सभी खिलाड़ियों के लिए चुनौती भरा बताया। उन्होंने अपने 85.83 मीटर के थ्रो का ज़िक्र करते हुए कहा, “आज मेरा भी सिर्फ़ एक ही अच्छा थ्रो था। मुझे लगा कि बाकी थ्रो बेहतर हो सकते थे, लेकिन जैवलिन ठीक से उड़ नहीं पाया। मुझे लगा कि मैं और दूर तक फेंक सकता था, लेकिन भाला अपनी सही दिशा में नहीं जा रहा था। मैं ठंड में अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं कर पाता। मुझे गर्म मौसम पसंद है, क्योंकि मेरी रगों में भारतीय खून दौड़ता है।” 28 साल के खिलाड़ी ने बताया कि आखिर में चैंपियन बने रुमेश थरंगा को खिताब जीतने के लिए सिर्फ़ एक सही थ्रो की ज़रूरत थी। नीरज ने कहा, “सिर्फ़ एक अच्छा थ्रो काफी है। आज उनका एक थ्रो अच्छा था, और मेरा भी सिर्फ़ एक ही ठीक-ठाक थ्रो था। बेशक, अभी भी सुधार की गुंजाइश है। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने इस सीज़न में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। मैं और भी बेहतर कर सकता था। अब मकसद यही है कि आने वाली प्रतियोगिताओं में धीरे-धीरे सुधार करते रहें।”

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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