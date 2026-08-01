Commonwealth Games 2026: सोमन राणा ने भारत के लिए जीता गोल्ड, जादूमणि और शुभम को रजत से करना पड़ा संतोष
भारतीय पैरा एथलीट सोमन राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष शॉट पुट F57 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। शुभम जुयाल दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक जीता। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह को भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
ग्लास्गो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 10वें दिन बॉक्सिंग में दो गोल्ड जीतने के बाद एक और गोल्ड मडेल पुरुष शॉट पुल 57 इवेंट में जीत लिया है। भारतीय पैरा एथलीट सोमन राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष शॉट पुट F57 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। यह भारत के लिए दिन का तीसरा गोल्ड मेडल है। भारत के लिए आज के दिन पहले प्रीति पवार ने बॉक्सिंग महिला 54 किलो भारवर्ग में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उसके आधे घंटे बाद ही जैस्मिन ने भी मुक्केबाजी के 57 किलो भार वर्ग के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। अब सोमन राणा ने भी कमाल कर दिया है। पैरा शॉट पुट में भारत ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने 13.40 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत के पास अब 8 स्वर्ण पदक हो गए हैं। शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक हासिल किया। कैमरून के सेड्रिक इड्रिस लेकेज़ो आज़ामज़ी ने 12.57 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता।
जादूमणि सिंह को सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष
हालांकि, मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन के बाद तीसरे इवेंट में निराशा हाथ लगी। जादूमणि सिंह से बॉक्सिंग में दिन के तीसरे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी से हार गए और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। जादूमणि सिंह ने 55 किलो भार वर्ग में पुरुषों के बॉक्सिं फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पहले राउंड में अच्छी टक्कर दी और 3-2 से जीत हासिल की लेकिन दूसरे राउंड में वे बुरी तरह पीछे रहे और 0-5 से हार गए। तीसरे राउंड की शुरुआत में ही जे डिक्सन को विजयी घोषित कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया के खाते में एक और स्वर्ण पदक जुड़ गया। जादुमणि सिंह के बॉक्सिंग में रजत पदक और पैरा एथलेटिक्स में सोमन के स्वर्ण और जुयाल के रजत पदक की मदद से अब भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। वह पदक तालिका में 6वें स्थान पर है। भारत के पास फिलहाल, 8 स्वर्ण पदक हो गए हैं। 15 रजत पदक भारतीयों ने जीते हैं और 7 कांस्य पदक भी अपने नाम किए हैं।
पदक-दो जीत के साथ, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है - 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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