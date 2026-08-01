Commonwealth Games 2026: साक्षी, प्रिया और अरुंधति ने जीता गोल्ड मेडल, पदक तालिका में भारत ने मारा जंप
ग्लास्गो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को आज के दिन का छठां और बॉक्सिंग का दिन का 5वां गोल्ड मेडल मिला है। साक्षी, प्रिया, प्रीति, जैस्मिन और सोमन के बाद अब अरुंधति चौधरी ने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। वे 70 किलोग्राम भारवर्ग में इंग्लैंड की मुक्केबाज को हराकर चैंपियन बनीं।
ग्लास्गो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को आज के दिन का छठां और बॉक्सिंग का दिन का 5वां गोल्ड मेडल मिला है। साक्षी, प्रिया, प्रीति, जैस्मिन और सोमन के बाद अब अरुंधति चौधरी ने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। वे 70 किलोग्राम भारवर्ग में इंग्लैंड की मुक्केबाज सी रीड को हराकर चैंपियन बनीं।
साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। उन्होंने इंग्लैंड की आर व्हाइट को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है।
60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया ने दिलाया गोल्ड मेडल
साक्षी के बाद भारत की प्रिया घंघास ने सनसनीखेज वापसी करते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने तीसरे दौर में 4-1 से जीत हासिल की और कनाडा की मैरी-बाथौल अल-अहमदियेह पर 4-1 के विभाजित निर्णय से विजय प्राप्त की।
अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल
भारत की अरुंधति चौधरी ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इंग्लैंड की चैंटेल रीड के खिलाफ तीसरे दौर में 5-0 से जीत हासिल की और सर्वसम्मत 5-0 से विजयी रहीं। यह पहले छह फाइनल में भारत का पांचवां मुक्केबाजी स्वर्ण पदक है। अरुधंति रेड्डी ने इंग्लैंड की मुक्केबाज को कभी गेम में वापस आने ही नहीं दिया।
ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है, उन्होंने अब तक छह फाइनल में से पांच स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है। भारत का आज के दिन बॉक्सिंग में यह पांचवा स्वर्ण पदक है और कुल मिलाकर 6वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले दोपहर में प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक दिलाया। भारत की ओर से जादूमणि को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।
सोमन राणा ने पैरा एथलैटिक्स में जीता स्वर्ण पदक
दोपहर में भारतीय पैरा एथलीट सोमन राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष शॉट पुट F57 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। शुभम जुयाल दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या में आज लगातार इजाफा हो रहा है। लवलीना ने रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 35 हो गई है। भारतीय खिलाड़ियो ने 11 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। भारत रैंकिंग में उछाल मारते हुए और नाइजीरिया और स्कॉटलैंड को पछाड़ते हुए 6वें से चौथे स्थान पर पदक तालिका में पहुंच गया है। भारत ने अब तक 11 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं और अभी पदकों की संख्या में इजाफा होगा।
प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने भी जीता स्वर्ण पदक
साक्षी और प्रिया से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आज 10वें दिन मुक्केबाज प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। पहले प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को हराकर महिला 54 किलोग्राम वर्ग का खिताब अपने नाम किया। उसके कुछ ही देर बाद 57 किलो भार वर्ग में जैस्मिन लंबोरिया ने मिकायला वॉल्श को हराकर एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। अब साक्षी और प्रिया ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। अरुंधति का अगला मुकाबला है। पुरुषों की तिहरी कूद के फाइनल में प्रवीण चित्रवेल ने 16.58 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर रजत पदक जीता, जबकि सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने 16.52 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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