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CWG 2026 Medal Tally: ग्लासगो में ऑस्ट्रेलिया का ‘तूफान’, 4 मेडल के साथ जानिए कहां खड़ा है भारत?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Commonwealth Games 2026 Medal Tally: ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 14 देशों का खाता पदकों के मामले में खुल गया है। भारत सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले देशों में 8वें पायदान पर है, जिसने एक गोल्ड, 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है।

India Medal Tally Mirabai
मीराबाई चानू मेडल दिखाती हुईं

Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया ने भी पदकों का खाता खोल लिया है। तीन रंग के पदक भारत की झोली में हैं, लेकिन पदकों की संख्या अभी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में कई ऐसे खेल शामिल नहीं हैं, जिनमें भारत का प्रदर्शन बीते कुछ टूर्नामेंट में अच्छा रहा है। बावजूद इसके भारत इस बार के खेलों में पदक तालिका में टॉप 10 में है। मेडल टैली में सबसे ऊपर नाम ऑस्ट्रेलिया का है, जिसके आसपास भी कोई देश नहीं है। कुल 14 ही ऐसे देश हैं, जिन्होंने अब तक एक या इससे ज्यादा पदक इस टूर्नामेंट में जीते हैं।

ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन के खेलों के समापन तक कुल 39 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 17 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दूसरे पायदान पर इंग्लैंड है, जिसने 19 पदक अब तक जीते हैं। इनमें 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। टैली में तीसरे नंबर पर कनाडा है, जिसने 9 पदक अब तक जीते हैं। इनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और इतने ही ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। चौथे पायदान पर साउथ अफ्रीका है, जिसने भी 9 मेडल जीते हैं। इनमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पांचवें पायदान पर नाइजीरिया है, जिसने कुल 7 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें 3 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:CWG 2026 में आज ये है इंडिया का शेड्यूल, एक गोल्ड समेत 4 पदक जीत चुका है भारत

स्कॉटलैंड लिस्ट में छठे स्थान पर है, जिसने 6 मेडल जीते हैं। इनमें 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल शामिल हैं। न्यूजीलैंड की टीम सातवें पायदान पर है, जिसने 5 मेडल जीते हैं। इनमें एक भी गोल्ड नहीं है, लेकिन 3 सिल्वर और 2 रजत पदक हैं। टीम इंडिया आठवें नंबर पर है, जिसने 4 पदक जीते हैं। एक गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। 9वें पायदान पर 2 गोल्ड और दो ब्रॉन्ज के साथ मलेशिया और 10वें पर वेल्स है, जिसने एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। 11वें पायदान पर नोर्दन आइलैंड है, जिसने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता है। जर्सी की टीम ने एक सिल्वर, जबकि केन्या और पापुआ न्यू गिनी ने एक-एक ब्रॉन्ज अब तक जीता है।

Commonwealth Games 2026 Medal Tally

क्रमटीमगोल्डसिल्वरब्रॉन्जकुल पदक
1ऑस्ट्रेलिया1791339
2इंग्लैंड49619
3कनाडा3339
4साउथ अफ्रीका3249
5नाइजीरिया3407
6स्कॉटलैंड4206
7न्यूजीलैंड0325
8इंडिया1214
9मलेशिया2024
10वेल्स0134
11नोर्दन आयरलैंड0112
12जर्सी0101
13केन्या0011
14पापुआ न्यू गिनी0011
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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