CWG 2026 Medal Tally: ग्लासगो में ऑस्ट्रेलिया का ‘तूफान’, 4 मेडल के साथ जानिए कहां खड़ा है भारत?
Commonwealth Games 2026 Medal Tally: ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 14 देशों का खाता पदकों के मामले में खुल गया है। भारत सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले देशों में 8वें पायदान पर है, जिसने एक गोल्ड, 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया ने भी पदकों का खाता खोल लिया है। तीन रंग के पदक भारत की झोली में हैं, लेकिन पदकों की संख्या अभी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में कई ऐसे खेल शामिल नहीं हैं, जिनमें भारत का प्रदर्शन बीते कुछ टूर्नामेंट में अच्छा रहा है। बावजूद इसके भारत इस बार के खेलों में पदक तालिका में टॉप 10 में है। मेडल टैली में सबसे ऊपर नाम ऑस्ट्रेलिया का है, जिसके आसपास भी कोई देश नहीं है। कुल 14 ही ऐसे देश हैं, जिन्होंने अब तक एक या इससे ज्यादा पदक इस टूर्नामेंट में जीते हैं।
ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन के खेलों के समापन तक कुल 39 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 17 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दूसरे पायदान पर इंग्लैंड है, जिसने 19 पदक अब तक जीते हैं। इनमें 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। टैली में तीसरे नंबर पर कनाडा है, जिसने 9 पदक अब तक जीते हैं। इनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और इतने ही ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। चौथे पायदान पर साउथ अफ्रीका है, जिसने भी 9 मेडल जीते हैं। इनमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पांचवें पायदान पर नाइजीरिया है, जिसने कुल 7 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें 3 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल शामिल हैं।
स्कॉटलैंड लिस्ट में छठे स्थान पर है, जिसने 6 मेडल जीते हैं। इनमें 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल शामिल हैं। न्यूजीलैंड की टीम सातवें पायदान पर है, जिसने 5 मेडल जीते हैं। इनमें एक भी गोल्ड नहीं है, लेकिन 3 सिल्वर और 2 रजत पदक हैं। टीम इंडिया आठवें नंबर पर है, जिसने 4 पदक जीते हैं। एक गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। 9वें पायदान पर 2 गोल्ड और दो ब्रॉन्ज के साथ मलेशिया और 10वें पर वेल्स है, जिसने एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। 11वें पायदान पर नोर्दन आइलैंड है, जिसने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता है। जर्सी की टीम ने एक सिल्वर, जबकि केन्या और पापुआ न्यू गिनी ने एक-एक ब्रॉन्ज अब तक जीता है।
Commonwealth Games 2026 Medal Tally
|क्रम
|टीम
|गोल्ड
|सिल्वर
|ब्रॉन्ज
|कुल पदक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|17
|9
|13
|39
|2
|इंग्लैंड
|4
|9
|6
|19
|3
|कनाडा
|3
|3
|3
|9
|4
|साउथ अफ्रीका
|3
|2
|4
|9
|5
|नाइजीरिया
|3
|4
|0
|7
|6
|स्कॉटलैंड
|4
|2
|0
|6
|7
|न्यूजीलैंड
|0
|3
|2
|5
|8
|इंडिया
|1
|2
|1
|4
|9
|मलेशिया
|2
|0
|2
|4
|10
|वेल्स
|0
|1
|3
|4
|11
|नोर्दन आयरलैंड
|0
|1
|1
|2
|12
|जर्सी
|0
|1
|0
|1
|13
|केन्या
|0
|0
|1
|1
|14
|पापुआ न्यू गिनी
|0
|0
|1
|1
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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