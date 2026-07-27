Commonwealth Games में आज ये है इंडिया का शेड्यूल, एक गोल्ड समेत अब तक 4 पदक जीत चुका है भारत
Commonwealth Games 2026 में आज यानी सोमवार 27 जुलाई को इंडिया का शेड्यूल कैसा है? कौन सा खिलाड़ी कितने बजे किस खेल में उतरेगा? इसके बारे में जान लीजिए। भारत अब तक 4 पदक जीत चुका है।
Commonwealth Games 2026 इस समय ग्लास्गो में जारी हैं। इन खेलों का आज यानी सोमवार 27 जुलाई को पांचवां दिन है। 23 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक भारत चार पदक जीत चुका है, जिनमें एक गोल्ड, दो सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। हर दिन भारत की कोशिश होगी कि मेडल टैली को आगे बढ़ाया जाए। आज भी दर्जनों भारतीय खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। भारत का आज कॉमनवेल्थ गेम्स में शेड्यूल क्या है, कौन सा खिलाड़ी या टीम किस समय मुकाबला खेलने उतरेगी? ये जान लीजिए।
Commonwealth Games India Schedule Today (27 July)
एथलेटिक्स:
* मेंस 100m राउंड 1 (हीट 4): गुरिंदरवीर सिंह, 2:40PM
* मेंस लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन (ग्रुप A): श्रीशंकर, 3:00PM
* मेंस 10m हर्डल्स राउंड 1 (हीट 1): तेजस शिरसे, 3:55PM
* मेंस लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन (ग्रुप B): लोकेश सत्यनाथन, 4:20PM
* मेंस का हाई जंप फाइनल: सर्वेश अनिल कुशारे, आदर्श राम जोथी शंकर और तेजस्विन शंकर, 11:40PM
* मेंस का 110m हर्डल्स फाइनल: तेजस शिरसे, 2:20AM (28 जुलाई) (अगर क्वालिफाई किया तो):
पैरा एथलेटिक्स:
* महिलाओं का शॉट पुट F57 फ़ाइनल: शिल्पा कंचुगरकोप्पलु शायला और शर्मिला, रात 11:35 बजे।
* मेंस का T38 100m फ़ाइनल: राकेशभाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी, सुबह 1:57 बजे (28 जुलाई)।
बॉक्सिंग:
* मेंस 60kg राउंड ऑफ 16: सचिन, शाम 4:45 बजे।
* मेंस 80kg राउंड ऑफ 16: अंकुश, शाम 6:00 बजे।
* वुमेंस 51kg राउंड ऑफ 16: साक्षी, रात 10:30 बजे।
* मेंस 70kg राउंड ऑफ़16: सुमित, सुबह 1:00 बजे (28 जुलाई)।
जिम्नास्टिक्स:
* वुमेंस वॉल्ट फाइनल: प्रोतिस्था सामंता, शाम 6:15 बजे।
लॉन बॉल्स:
* मेन्स सिंगल्स सेक्शनल प्ले: पुतुल सोनोवाल रात 10:05PM बजे।
* विमेंस पेयर्स सेमीफ़ाइनल: पिंकी और रूपा रानी टिर्की सुबह 1:10AM बजे (28 जुलाई)।
स्विमिंग:
* मेन्स 200m बटरफ़्लाई हीट्स: साजन प्रकाश दोपहर 3:00PM बजे।
फाइनल सुबह 1:44AM बजे (28 जुलाई) (अगर क्वालिफ़ाई किया)।
* मेन्स 800m फ्रीस्टाइल (फास्टेस्ट हीट/फाइनल): आर्यन नेहरा सुबह 1:07AM बजे (28 जुलाई)।
पैरा स्विमिंग:
* मेन्स 100m ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 हीट्स: स्वातिक पाटिल शाम 4:26PM बजे।
* मेन्स 100m ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 फ़ाइनल: स्वातिक पाटिल रात 12:02AM बजे (28 जुलाई) (अगर क्वालिफाई किया)।
वेटलिफ्टिंग:
* वुमेंस 53kg फाइनल, ज्ञानेश्वरी देवी शाम 5:30 बजे
* वुमेंस 58kg फाइनल: बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम रात 8:00 बजे।
* मेंस 79kg फाइनल: वल्लूरी अजय बाबू रात 12:30 बजे (28 जुलाई)।
3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल:
* महिलाओं का पूल B मैच: रीना आर: गुप्ता, लक्ष्मी आर: रायन्नावर, मीनाक्षी एच: जाधव और रितु सी: इरेंगबाम रात 12:00 बजे (28 जुलाई)।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
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