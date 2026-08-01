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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने जीते गोल्ड मेडल, भारत के पदकों की संख्या इतनी हुई

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
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ग्लास्गो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आज 10वें दिन भारत की मुक्केबाज प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिए। पहले प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को हराकर महिला 54 किग्रा वर्ग का खिताब अपने नाम किया उसके बाद जैस्मिन ने कमाल किया।

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में प्रीति पवार ने जीता गोल़्ड मेडल

ग्लास्गो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आज 10वें दिन मुक्केबाज प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिए। पहले प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को हराकर महिला 54 किलोग्राम वर्ग का खिताब अपने नाम किया। उसके कुछ ही देर बाद 57 किलो भार वर्ग में जैस्मिन लंबोरिया ने मिकायला वॉल्श को हराकर एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। प्रीति ने शुरू से अंत तक मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और अंतिम दौर में सटीक और प्रभावशाली मुक्के बरसाए। भारतीय मुक्केबाज ने पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखते हुए भारत को दिन का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। प्रीति के बाद जैस्मिन लंबोरिया ने भी अपना दम दिखाया और भारत को बैक टू बैक आधे घंटे के अंदर दो सोने के तमगे मिले। जैस्मीन लैंबोरिया ने दूसरे राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मिकायला वॉल्श को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।

प्रीति पवार के बाद बॉक्सिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने जीता स्वर्ण पदक

प्रवीण और प्रभु ने भी दिलाए पदक

पुरुषों की तिहरी कूद के फाइनल में प्रवीण चित्रवेल ने 16.58 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर रजत पदक जीता, जबकि सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने 16.52 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह भारत के पदकों की तालिका में और इजाफा हुआ है।

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पदकों की संख्या

भारत के नाम अब कुल 27 पदक हो गए हैं जिसमें 7 स्वर्ण, 13 रजत और 7 कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारत पदक तालिका में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब 6वें स्थान पर है। आज के दिन भारत के नाम पदकों की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। दिन का खेल शुरू होने से पहले भारत के 10 सोने के तमगे दांव पर लगे थे, जिसमें से 2 में भारतीय मुक्केबाजों ने अपना परचम लहराया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 132 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड के 82 पदक हैं और वे दूसरे स्थान पर है। 54 पदकों के साथ कनाडा तीसरे और 34 पदकों के साथ स्क्वॉटलैंड चौथे स्थान पर है। नाइजीरिया अपने गोल्ड मेडल की संख्या में अधिकता के कारण पांचवें स्थान पर है। हालांकि, उसके 18 पदक हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक हैं। भारत के अब तक 7 गोल्ड मेडल हैं। इसलिए कुल मेडल 27 होने के बाद भी वह पदक तालिका में नाइजीरिया से पीछे 6वें स्थान पर है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की स्थिति काफी खस्ता है, जिसकी वजह से उसने अब तक सिर्फ 1 कांस्य पदक जीता है और पदक तालिका में 33वें और दूसरे आखिरी स्थान पर है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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