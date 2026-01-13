Hindustan Hindi News
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेलcoach can not take the player to the room NRAI Chief Kalikesh Singh on case involving national coach Ankush Bhardwaj
खिलाड़ी को कमरे में नहीं ले जा सकता कोच, नाबालिग शूटर के FIR दर्ज कराने के बाद NRAI ने क्या कहा?

संक्षेप:

एनआरएआई प्रमुख कलिकेश सिंह ने कहा कि यौन कदाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहाली के रहने वाले पिस्टल कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Jan 13, 2026 07:47 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, पीटीआई
भारतीय निशानेबाजी महासंघ के प्रमुख कलिकेश सिंह देव ने कहा कि यौन कदाचार को लेकर महासंघ की ‘जीरो टॉलरेंस ’ (शून्य सहिष्णुता) नीति है और राष्ट्रीय कोच अंकुश भारद्वाज द्वारा एक नाबालिग निशानेबाज के कथित यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रही एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। मोहाली के रहने वाले पिस्टल कोच भारद्वाज के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा छह के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(दो) के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है।

अंकुश भारद्वाज की तलाश में जुटी पुलिस

17 वर्ष की एक निशानेबाज ने फरीदाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा कि अपराध शाखा की दो टीमें और महिला पुलिस थाना आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। कलिकेश ने पीटीआई वीडियो से कहा, ‘‘यह काफी संवेदनशील मामला है और एनआरएआई यह सुनिश्चित करने पर फोकस करता रहा है कि खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित प्रदर्शन वातावरण और कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल प्रदान करें।’’ उन्होंने कहा कि मामले का पता चलते ही एनआरएआई ने कोच को निलंबित कर दिया है।

'हमारे पास शिकायत आती तो हम सीधे...'

उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि मामले की शिकायत सीधे पुलिस के पास की गई है तो जांच पुलिस ही कर रही है। एनआरएआई जांच में पूरा सहयोग करेगा। अगर हमारे पास शिकायत आती तो हम सीधे आंतरिक शिकायत समिति के पास भेजते। दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार उसे सजा दी जाती।’’ उन्होंने यह भी कहा कि किसी कोच के खिलाफ यौन उत्पीड़न की यह पहली शिकायत है। उन्होंने कहा, ‘‘एनआरएआई में पिछले चार या पांच साल में सिर्फ एक मामला हमारे सामने आया था जो प्रदेश महासंघ स्तर का था। सभी खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है जिसमें बताया गया है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।’’

'खिलाड़ी को कमरे में नहीं ले जा सकता कोच'

कलिकेश ने कहा, ‘‘इस एसओपी के तहत कोच किसी खिलाड़ी को कमरे में नहीं ले जा सकते। खिलाड़ियों और कोचों या अधिकारियों के बीच बातचीत सार्वजनिक स्थानों या रेंज पर होगी। युवा खिलाड़ी कई बार खुलकर बताने से डरते हैं लेकिन उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा और यह भी कि वे निर्भीक होकर एनआरएआई या आंतरिक जांच समिति या पॉश समिति के बाहरी सदस्य के पास जाकर ऐसे किसी मामले की शिकायत कर सकते हैं।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
