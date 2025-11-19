Hindustan Hindi News
शतरंज वर्ल्ड कप: अर्जुन एरिगैसी को चीनी खिलाड़ी से मिली हार, भारत की चुनौती हुई समाप्त

Wed, 19 Nov 2025 10:41 PMBhasha
ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को बुधवार को पणजी में क्वार्टर फाइनल के टाईब्रेक में चीन के वेई यी के खिलाफ 1.5-2.5 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे फिडे शतरंज विश्व कप में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। रेपिड टाईब्रेक बाजियों में भाग्य ने एरिगैसी का साथ नहीं दिया। चीन के खिलाड़ी ने एरिगैसी पर लगातार दबाव बनाए रखा।

दोनों खिलाड़ियों के बीच पहली टाईब्रेक बाजी ड्रॉ रही लेकिन दूसरी बाजी में एरिगेसी ने नियंत्रण गंवाने के साथ मुकाबला भी गंवा दिया। एरिगैसी दूसरी बाजी में सफेद मोहरों से खेल रहे थे लेकिन इसके बावजूद फायदा उठाने में नाकाम रहे। आंद्रे इसिपेंको ने टाईब्रेकर की शुरुआती दो बाजियां ड्रॉ रहने के बाद अगली दोनों बाजियां जीतकर अमेरिका के सैम शेंकलैंड को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

एक अन्य क्वार्टर फाइनल टाईब्रेक में जोस एडवर्डो एलकेंटारा को 3.5-2.5 से हराकर जावोखीर सिंदारोव सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले उज्बेकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक याकुबोएव भी अंतिम चार में पहुंच चुके हैं।

अब सेमीफाइनल में इसिपेंको की भिड़ंत वेई यी से होगी जबकि नोदिरबेक और सिंदारोव आमने-सामने होंगे। अर्जुन के बाहर होने का मतलब होगा कि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में इस बार आर प्रज्ञानानंदा के रूप में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी होगा जो पूरे साल अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जगह बनाएंगे।

