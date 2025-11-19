शतरंज वर्ल्ड कप: अर्जुन एरिगैसी को चीनी खिलाड़ी से मिली हार, भारत की चुनौती हुई समाप्त

संक्षेप: अर्जुन एरिगैसी को शतरंज वर्ल्ड कप में चीनी खिलाड़ी वेई यी से हार झेलनी पड़ी। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहली टाईब्रेक बाजी ड्रॉ रही थी। भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।

ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को बुधवार को पणजी में क्वार्टर फाइनल के टाईब्रेक में चीन के वेई यी के खिलाफ 1.5-2.5 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे फिडे शतरंज विश्व कप में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। रेपिड टाईब्रेक बाजियों में भाग्य ने एरिगैसी का साथ नहीं दिया। चीन के खिलाड़ी ने एरिगैसी पर लगातार दबाव बनाए रखा।

दोनों खिलाड़ियों के बीच पहली टाईब्रेक बाजी ड्रॉ रही लेकिन दूसरी बाजी में एरिगेसी ने नियंत्रण गंवाने के साथ मुकाबला भी गंवा दिया। एरिगैसी दूसरी बाजी में सफेद मोहरों से खेल रहे थे लेकिन इसके बावजूद फायदा उठाने में नाकाम रहे। आंद्रे इसिपेंको ने टाईब्रेकर की शुरुआती दो बाजियां ड्रॉ रहने के बाद अगली दोनों बाजियां जीतकर अमेरिका के सैम शेंकलैंड को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

एक अन्य क्वार्टर फाइनल टाईब्रेक में जोस एडवर्डो एलकेंटारा को 3.5-2.5 से हराकर जावोखीर सिंदारोव सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले उज्बेकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक याकुबोएव भी अंतिम चार में पहुंच चुके हैं।