कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी को कैबिनेट की मंजूरी, मेजबानी के लिए इस शहर पर लगी मुहर

भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर पर मुहर लगी है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला लिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने बुधवार को भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की दावेदारी को मंजूरी दे दी। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर पर मुहर लगी है। ‘विश्व स्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाओं और खेल संस्कृति’ के कारण अहमदाबाद को आदर्श मेजबान बताया। कैबिनेट ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला लिया। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी की इच्छा जताने वाला आशय पत्र जमा कर दिया है।

पीआईबी के अनुसार, ''प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की दावेदारी के युवा कार्य और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।'' साथ ही बताया गया , ''कैबिनेट ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते (एचसीए) पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता की मंजूरी देने को भी मंजूरी दे दी।'' दावेदारी के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। आईओए अगले 48 घंटे में प्रक्रिया पूरी कर सकता है।