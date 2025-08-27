Cabinet approves submission of India s bid for the Commonwealth Games 2030 Ahmedabad as host city कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी को कैबिनेट की मंजूरी, मेजबानी के लिए इस शहर पर लगी मुहर, Other-sports Hindi News - Hindustan
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी को कैबिनेट की मंजूरी, मेजबानी के लिए इस शहर पर लगी मुहर

भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर पर मुहर लगी है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला लिया गया है।

Md.Akram Wed, 27 Aug 2025 04:58 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने बुधवार को भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की दावेदारी को मंजूरी दे दी। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर पर मुहर लगी है। ‘विश्व स्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाओं और खेल संस्कृति’ के कारण अहमदाबाद को आदर्श मेजबान बताया। कैबिनेट ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला लिया। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी की इच्छा जताने वाला आशय पत्र जमा कर दिया है।

पीआईबी के अनुसार, ''प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की दावेदारी के युवा कार्य और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।'' साथ ही बताया गया , ''कैबिनेट ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते (एचसीए) पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता की मंजूरी देने को भी मंजूरी दे दी।'' दावेदारी के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। आईओए अगले 48 घंटे में प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

भारत ने आखिरी बार साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। तब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ था। 72 देशों के एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या में एथलीट, कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक आदि शामिल होते हैं, जो मेजाबन देश जाते हैं। भारत अगर मेजबानी हासिल करने में कामयाब रहता है तो स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा और राजस्व प्राप्त होगा। यह एथलीटों की नई पीढ़ी को खेलों को एक करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

