कबूतर की बीट, बंदर की एंट्री...इंडिया ओपन पर हरकत में आया खेल मंत्रालय; SAI को देना होगा स्पष्टीकरण
इंडिया ओपन में अव्यवस्था के बाद खेल मंत्रालय हरकत में आया है। मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) से सुधार के लिए कहा है। भारत की ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी के लिए यह साल बहुत महत्वपूर्ण है।
इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजन में हुई त्रुटियों को गंभीरता से लेते हुए खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के अधिकारियों से मुलाकात कर ‘सुधार के उपाय’ करने के लिए कहा ताकि भविष्य में फिर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। समझा जाता है कि खेलमंत्री ने स्टेडियम प्रशासकों के साथ बैठक की जो टूर्नामेंट के दौरान मौजूद नहीं थे। उनसे पिछले सप्ताह टूर्नामेंट में अव्यवस्था के लिए सफाई मांगी गई। भारत की ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी के लिए भी यह साल बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में इस चूक से स्थिति बिगड़ सकती है।
इन घटनाओं पर स्पष्टीकरण देना होगा
दिल्ली की वायु गुणवत्ता का खराब स्तर तो नियंत्रण में नहीं है लेकिन मैचों के दौरान कबूतर के कोर्ट पर बीट करने, दर्शक दीर्घा में बंदर की मौजूदगी, वॉशरूम और अभ्यास के स्थलों पर स्वच्छता के अभाव जैसी घटनाओं पर साइ को स्पष्टीकरण देना होगा। एक जानकार सूत्र ने कहा, ‘‘खेलमंत्री ने इस पर गौर किया है और साइ अगले कुछ दिन में सुधार के उपायों का ब्यौरा देगा।’’ स्टेडियम के रख रखाव के लिये जिम्मेदार साइ की इस अव्यवस्था के लिये काफी आलोचना हो रही है चूंकि अगस्त में इसी स्थान पर बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप होनी है।
मिया ने हालात पर दखल की मांग की
डेनमार्क की खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट ने हालात को अस्वास्थ्यकर बताया था और बीडब्ल्यूएफ से विश्व चैम्पियनशिप को लेकर दखल की मांग की थी। देश में खेलों के बुनियादी ढांचे के रख रखाव और राष्ट्रीय शिविरों के संचालन का दारोमदार साइ पर है। भारतीय बैडमिंटन संघ को टूर्नामेंट से चंद हफ्ते पहले ही स्टेडियम मिला था लेकिन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की शिकायतों के बाद उसे मीडिया का कोपभाजन बनना पड़ा। एक अन्य सूत्र ने कहा, ‘‘हालात पर नियंत्रण के लिये उप निदेशक स्तर के अधिकारी की जरूरत थी जैसे साइ ने पिछले साल जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में पैरा विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के दौरान किया था जिसका आयोजन सफल रहा था।’’
'आईओसी तक ये चीजें पहुंचती हैं और...'
फिलहाल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सदस्य देशों से फीडबैक के जरिए अपने मानदंडों पर पुनर्विचार के लिए ओलंपिक मेजबान चयन प्रक्रिया को रोक रखा है। लेकिन इस साल प्रक्रिया बहाल होने की उम्मीद है और भारत को कतर का सामना करना है जो विभिन्न खेलों में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की सफल मेजबानी कर चुका है। एक सूत्र ने कहा, ‘‘ओलंपिक की मेजबानी के लिए अहमदाबाद दौड़ में है लेकिन इंडिया ओपन जैसी घटनाओं से नकारात्मक छवि बनती है। आईओसी तक ये चीजें पहुंचती हैं और मतदान पर असर पड़ सकता है। आत्मविश्वास बहाल करने के लिये ही नहीं बल्कि यह दिखाने के लिये भी सुधार के उपाय जरूरी हैं कि हम 2036 ओलंपिक की मेजबानी को लेकन गंभीर हैं।’’
