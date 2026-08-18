राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का ऐलान, 17 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड, इस बार खेल रत्न किसी को नहीं
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने मंगलवार, 18 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है।
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने मंगलवार, 18 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया। इस सूची में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी क्रिकेटर को शामिल नहीं किया गया है। सूची में शीर्ष पर भारत के राष्ट्रमंडल खेल 2026 के हीरो तेजस्विन शंकर और मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल हैं। शतरंज के सितारे विदित गुजराती और दिव्या देशमुख को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन न होना पिछले वर्ष की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। पिछले वर्ष चार खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान प्राप्त हुआ था।
2025 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित होने वाले 17 खिलाड़ी
|क्रम संख्या
|खिलाड़ी का नाम
|अनुशासन
|1.
|श्री तेजस्विन शंकर
|एथलेटिक्स
|2.
|श्री मुहम्मद अजमल वी
|एथलेटिक्स
|3.
|सुश्री प्रियंका गोस्वामी
|एथलेटिक्स
|4.
|सुश्री ट्रीसा जॉली
|बैडमिंटन
|5.
|सुश्री पुलेला गायत्री गोपीचंद
|बैडमिंटन
|6.
|श्री नरेंद्र
|मुक्केबाज़ी
|7.
|श्री विदित संतोष गुजराती
|शतरंज
|8.
|सुश्री दिव्या जितेंद्र देशमुख
|शतरंज
|9.
|श्री धनुष श्रीकांत
|डीफ शूटिंग
|10.
|सुश्री लालरेम्सियामी
|हॉकी
|11।
|श्री राजकुमार पाल
|हॉकी
|12.
|श्री सुरजीत
|कबड्डी
|13.
|सुश्री पूजा
|कबड्डी
|14.
|श्री रुद्रांश खंडेलवाल
|पैराशूटिंग
|15.
|सुश्री एकता भ्यान
|पैरा एथलेटिक्स
|16.
|श्री अरविंद सिंह
|रोइंग
|17.
|श्री अखिल शेओरान
|शूटिंग
बता दें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं। साल 2025 के खेल पुरस्कार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले चार वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना जैसे गुणों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है।
लाइफटाइम अर्जुन पुरस्कार
इसके अलावा श्री आई अरुमैनायगम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम प्रदान किया गया है। 'अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम)' उन खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है। इस सूची में सिर्फ एक नाम है।
|क्रमांक
|खिलाड़ी का नाम
|अनुशासन
|1.
|श्री आई अरुमैनायगम
|फ़ुटबॉल
पांच प्रशिक्षकों को दोर्णाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए नामित किया गया है, जिसमें दो लाइफटाइम हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार' उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। पूरी लिस्ट नीचे है-
दोणाचार्य पुरस्कार 2025 पाने वाले प्रशिक्षकों की लिस्ट
नियमित श्रेणी:
|क्रमांक
|कोच का नाम
|अनुशासन
|1.
|श्री परवीर सिंह
एथलैटिक्स
|2.
श्री छोटे लाल यादव
|मुक्केबाज़ी
|3.
सुश्री नेहा नंदकुमार चव्हाण
शूटिंग
लाइफटाइम श्रेणी:
|क्रमांक
|कोच का नाम
|अनुशासन
|1.
|श्री धर्मेंद्र सिंह यादव
|मुक्केबाज़ी
|2.
|श्री वीरेंद्र कुमार
|कुश्ती
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025
'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' उन कॉर्पोरेट संस्थाओं (सार्वजनिक/निजी) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिया जाता है, जिन्होंने खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस लिस्ट में सिर्फ एक नाम शामिल है।
|क्रमांक
|संस्था का नाम
|1.
|आर्मी पैरालिंपिक नोड, पुणे
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा करते हुए प्रेस रिलीज के आखिर में बताया “उपर्युक्त पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे और खिलाड़ियों/कोचों/संस्थाओं को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा विचार किया गया, जिसमें प्रख्यात खिलाड़ियों, खेल पत्रकारिता में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों और खेल प्रशासकों के सदस्य शामिल थे।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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