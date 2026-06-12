फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जलवा दिखाएंगे 25 वर्षीय एर्लिंग हालैंड, जानिए क्यों है यह युवा खिलाड़ी खास
नॉर्वे के 25 वर्षीय फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड फीफा विश्व कप में धूम मचा सकते हैं। वे अपनी टीम को खास मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक प्रमुख सितारे हैं। इस उभरती हुई प्रतिभा के बारे में सबकुछ इस खबर में जानिए।
फीफा विश्व कप 2026 का इंतजार खत्म हो चुका है। यह टूर्नामेंट आज आधी रात से शुरू हो चुका है। इस विशाल टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से सैकड़ों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। इस विश्व कप में ओलगाल्ड के रूप में एक तरफ जहां 41 वर्षीय रोनाल्डो शिकरत कर रहे हैं, वहीं 38 वर्षीय मेसी भी उनका साथ दे रहे हैं। इसके इतर इस वर्ल्ड कप में कुछ युवा खिलाड़ी भी अपना प्रभाव जमा सकते हैं, जिनमें से नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड भी एक हैं। आइए आज हम आपको फीफा विश्व कप में नॉर्वे की टीम से शिरकत कर रहे इस 25 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी के बारे में बताते हैं।
जन्म, परवरिश और मूल जानकारियां
21 जुलाई सन 2000 को लीड्स, इंग्लैंड में जन्में एर्लिंग हालैंड के पित अल्फी हालैंड भी एक पूर्व फुटबॉलर थे, जिसके कारण उन्हें फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिली। एर्लिंग हालैंड की ऊंचाई 1.95 मीटर यानी 6 फीट 5 इंच है। वे स्ट्राइकर (सेंटर-फॉरवर्ड)खेलते हैं। मौजूदा समय में वे अपनी राष्ट्रीय टीम के अलावा मैनचेस्टर सिटी क्लब से खेलते हैं। उनका जर्सी नंबर 9 है। हालैंड अपनी अविश्वसनीय गति, ताकत और सटीक फिनिशिंग के लिए जाने जाते है। उनकी शारीरिक बनावट उन्हें हवा में और मैदान पर डिफेंडर्स को पीछे छोड़ने में बेहद मजबूत बनाती है। वह दोनों पैरों से खतरनाक शॉट लगाने में माहिर हैं।
क्लब फुटबॉल करियर
इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और नॉर्वे की राष्ट्रीय टीम के लिए स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड को फुटबॉल के इतिहास में सबसे घातक और आधुनिक गोल-मशीन माना जाता है। उन्होंने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत मोल्डे से की थी जहां वे 2017 से 2019 तक यानी दो साल रहे। नॉर्वे के इस क्लब से पेशेवर करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने रेड बुल साल्ज़बर्ग जॉइन किया जहां 2019 से 2020 के समय तक रहे। ऑस्ट्रियाई क्लब में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने यूरोप का ध्यान अपनी ओर खींचा। बोरुसिया डॉर्टमुंड (2020-2022) जर्मनी के इस क्लब में खेलते हुए उन्होंने मात्र 89 मैचों में 86 गोल दागे।
अंतरराष्ट्रीय करियर और मौजूदा क्लब
मौजूदा समय में एर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी की ओर से खेलते हैं। उन्होंने साल 2022 में यह क्लब जॉइन किया था। जुलाई 2022 में वह सिटी में शामिल हुए। उन्होंने प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज 100 गोल करने का अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने नॉर्वे की अंडर-15 से लेकर सभी युवा टीमों में शानदार प्रदर्शन किया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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