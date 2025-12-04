अर्जुन एरिगैसी ने दिग्गज विश्वनाथन आनंद को दी मात, 22 वर्षीय ग्रैंडमास्टर ने जीता जेरूशलम मास्टर्स

संक्षेप: अर्जुन एरिगैसी ने दिग्गज विश्वनाथन आनंद को मात देकर जेरूशलम मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। 22 वर्षीय ग्रैंडमास्टर ने कहा कि यह जीत आसान नहीं थी।

ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल में हमवतन और पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूशलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। इन दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती रैपिड गेम ड्रॉ किए। इसके बाद एरिगैसी ने पहले ब्लिट्ज टाईब्रेक मैच में सफेद मोहरों से जीत हासिल कर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली।

‘चेसबेस डॉट कॉम’ की रिपोर्ट के अनुसार 22 वर्षीय एरिगैसी दूसरे ब्लिट्ज मुकाबले में भी जीत हासिल करने के करीब पहुंच गए थे लेकिन आखिर में उन्हें ड्रॉ से संतोष करना पड़ा, लेकिन यह उनके लिए 2.5-1.5 से मुकाबला और खिताब जीतने के लिए पर्याप्त था। एरिगैसी ने बाद में कहा, ‘‘यह जीत आसान नहीं थी। मेरे सामने कई चुनौतियां थी और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी नहीं कर पाया। इसके बावजूद खिताब हासिल करके मैं बहुत खुश हूं।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘आज के दोनों मुकाबले (पीटर स्विडलर और फिर आनंद के ख़िलाफ़) काफ़ी तनावपूर्ण रहे। आनंद सर के ख़िलाफ़ पहले गेम में हम दोनों ने मौके गंवाए। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लिट्ज में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया।’’