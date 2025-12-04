Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़अन्य खेल22 year old Grandmaster Arjun Erigaisi Beats Legend Viswanathan Anand to clinch Jerusalem Masters
अर्जुन एरिगैसी ने दिग्गज विश्वनाथन आनंद को दी मात, 22 वर्षीय ग्रैंडमास्टर ने जीता जेरूशलम मास्टर्स

अर्जुन एरिगैसी ने दिग्गज विश्वनाथन आनंद को दी मात, 22 वर्षीय ग्रैंडमास्टर ने जीता जेरूशलम मास्टर्स

संक्षेप:

अर्जुन एरिगैसी ने दिग्गज विश्वनाथन आनंद को मात देकर जेरूशलम मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। 22 वर्षीय ग्रैंडमास्टर ने कहा कि यह जीत आसान नहीं थी।

Thu, 4 Dec 2025 01:46 PMBhasha
share Share
Follow Us on

ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने फाइनल में हमवतन और पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूशलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। इन दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती रैपिड गेम ड्रॉ किए। इसके बाद एरिगैसी ने पहले ब्लिट्ज टाईब्रेक मैच में सफेद मोहरों से जीत हासिल कर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘चेसबेस डॉट कॉम’ की रिपोर्ट के अनुसार 22 वर्षीय एरिगैसी दूसरे ब्लिट्ज मुकाबले में भी जीत हासिल करने के करीब पहुंच गए थे लेकिन आखिर में उन्हें ड्रॉ से संतोष करना पड़ा, लेकिन यह उनके लिए 2.5-1.5 से मुकाबला और खिताब जीतने के लिए पर्याप्त था। एरिगैसी ने बाद में कहा, ‘‘यह जीत आसान नहीं थी। मेरे सामने कई चुनौतियां थी और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी नहीं कर पाया। इसके बावजूद खिताब हासिल करके मैं बहुत खुश हूं।’’

ये भी पढ़ें:शतरंज वर्ल्ड कप: अर्जुन को चीनी खिलाड़ी से मिली हार, भारत की चुनौती समाप्त

उन्होंने आगे कहा, ‘‘आज के दोनों मुकाबले (पीटर स्विडलर और फिर आनंद के ख़िलाफ़) काफ़ी तनावपूर्ण रहे। आनंद सर के ख़िलाफ़ पहले गेम में हम दोनों ने मौके गंवाए। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लिट्ज में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया।’’

इस जीत के साथ एरिगैसी को 55,000 अमेरिकी डॉलर, जबकि आनंद को 35,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली। एरिगैसी ने सेमीफाइनल में रूस के ग्रैंडमास्टर पीटर स्विडलर को जबकि आनंद ने विश्व ब्लिट्ज चैंपियन इयान नेपोमनियाची को हराया था।

Hindi Sports News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।