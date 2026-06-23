अहमदाबाद में कम खर्च में आयोजित होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, जानिए क्या है CWG का प्लान
राष्ट्रमंडल खेल के नए मेजबानी मॉडल के तहत अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में 17 खेल शामिल होंगे। इन खेलों का आयोजन पिछले खेलों के मुकाबले लगभग 60 प्रतिशत कम खर्च में किया जाएगा।
कॉमनवेल्थ गेम्स के नए मेजबानी मॉडल के तहत अहमदाबाद में 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है, जिसमें 17 खेल ही शामिल होंगे। इन खेलों का आयोजन पिछले खेलों के मुकाबले लगभग 60 प्रतिशत कम खर्च में किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को सीईओ केटी सैडलियर ने दी। अगले महीने शुरू होने वाले 2026 ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कम खर्च में करने के लिए इसे छोटा किया गया है। इसमें 10 सामान्य खेल और छह पैरा खेल शामिल होंगे।
हालांकि, अहमदाबाद में होने वाले 2030 खेलों का दायरा काफी बढ़ाया जाएगा। सैडलियर ने वर्चुअल बातचीत के दौरान कहा, ''हम अहमदाबाद में फिर से 17 खेलों वाले कार्यक्रम पर लौटेंगे और हम अभी उस कार्यक्रम पर काम करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ और भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए यह संख्या फिर से बढ़ेगी।'' हालांकि, अभी यह सामने नहीं आया है कि भारत में किन-किन खेलों को शामिल किया जाएगा और किन खेलों के साथ टूर्नामेंट खेला जाएगा। भारत के पास इन खेलों की मेजबानी के अधिकार नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ खींचे थे, तब भारत ने हाथ बढ़ाया था।
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य द्वारा जुलाई 2023 में बढ़ती लागत और बजट संबंधी चिंताओं के कारण नाम वापस लेने के बाद ग्लास्गो ने 2026 खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली थी। अपने 'गेम्स रीसेट' सिद्धांतों के तहत राष्ट्रमंडल खेल ने पिछले खेलों के मुकाबले मेजबानी की लागत को काफी कम करने की कोशिश की है। सैडलियर ने कहा, ''60 प्रतिशत की कमी भविष्य के लिए हमारी नई रीसेट योजना का हिस्सा है और निश्चित रूप से हम अहमदाबाद के लिए भी इसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। ग्लास्गो ने बर्मिंघम खेलों की तुलना में खर्चों में 60 प्रतिशत की बड़ी कटौती करके शानदार काम किया है।''
78 करोड़ पाउंड का खर्च 2022 में हुआ था
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 पर लगभग 78 करोड़ पाउंड का खर्च आया था, जबकि 2026 ग्लास्गो खेलों के आयोजन पर लगभग 16 करोड़ पाउंड खर्च होने की उम्मीद है। इसी तरह भारत में भी इन खेलों की लागत कम होगी। लंबे समय के बाद इन खेलों की वापसी भारत में होने वाली है। इस बार दिल्ली नहीं, बल्कि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे। बड़े स्तर पर अहमदाबाद में 4 साल बाद होने वाले टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है। तमाम सुविधाएं तैयार हैं, जबकि युद्धस्तर पर नए वेन्यू अलग-अलग खेलों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि वे देश की जनता के सामने पदक जीतना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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