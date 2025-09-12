साओरी योशिदा की फैन हैं साक्षी मलिक, जापान की दिग्गज के नाम पर रखा बेटी का नाम

भारत की पहलवान साक्षी मलिक ने बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम योशिदा रखा है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। साक्षी ने कहा कि वह जापान की दिग्गज साओरी योशिदा से काफी प्रभावित हैं और इस वजह से उन्होंने ये नाम रखा।

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने शुक्रवार को खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम जापान की दिग्गज साओरी योशिदा के नाम पर रखा है। साक्षी मलिक ने बताया कि उनकी बेटी का नाम योशिदा है। जापान की साओरी ने 1998 से इस खेल में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने एथेंस, बीजिंग और लंदन ओलंपिक में 55 किग्रा वर्ग में तीन स्वर्ण पदक जीते। रियो में भी वह गोल्ड मेडल जीतने के काफी करीब पहुंच गईं थी लेकिन फाइनल में उन्हें 53 किग्रा वर्ग में हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

जापान की दिग्गज योशिदा भारत में हैं और वह कर्नाटक के इंस्पायर इंस्टीट्यूट में कोचिंग कैंप के लिए मौजूद हैं। साक्षी मलिक ने साओरी योशिदा के साथ बातचीत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। साक्षी ने कहा, ''आपको भारत में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप भारत की सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हैं।"

उन्होंने आगे कहा, ''मेरी बेटी आठ महीने की है और उसका नाम योशिदा है। इसका नाम मेरी प्रेरणा रही साओरी योशिदा के नाम पर रखा गया है।" जापान की दिग्गज साओरी योशिदा का विश्व चैंपियनशिप में दबदबा रहा था। वह 2002 में चल्किडा से लेकर लॉस वेगस 2015 तक अपराजित रहीं। इस दौरान उन्होंने सभी इवेंट जीते। योशिदा 2007 में जापानी एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनीं। वह 12 साल तक 55 किलोग्राम के प्रतियोगिता भार वर्ग में रहीं, इसके बाद उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया।