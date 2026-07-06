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नोवाक जोकोविच ने विम्बलडन में रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा, 106वीं जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

Himanshu Singh भाषा, लंदन
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सातवीं सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने क्वालीफायर रोमन सफीउलिन को चार सेटों में हराकर क्वार्टरफाइनल में पहुंचने के साथ विम्बलडन में ग्रास कोर्ट मास्टर रोजर फेडरर का ग्रास-कोर्ट मेजर में सर्वाधिक पुरुष एकल मैच जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

नोवाक जोकोविच ने विम्बलडन में रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा, 106वीं जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

सात बार के विम्बलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने रविवार को क्वालीफायर और विश्व रैंकिंग में 132वें स्थान पर काबिज रोमन सफियुलिन की कड़ी चुनौती को पार करते हुए विम्बलडन टेनिस ग्रैंडस्लैम में रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैच के दौरान जोकोविच कई बार अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आए। पहले सेट में 2-5 से पिछड़ने के बाद उन्हें दो सेट प्वाइंट बचाने पड़े। तीसरे सेट की शुरुआत में सर्विस गंवाने के बाद सेंटर कोर्ट पर सर्बियाई भाषा में कथित तौर पर अपशब्द बोलने के कारण उन्हें अंपायर ने चेतावनी भी दी। इसके बावजूद जोकोविच ने मुकाबला 7-6 (8-6), 6-3, 3-6, 6-3 से जीत लिया। यह विम्बलडन में उनकी 106वीं मैच जीत थी, जिसके साथ उन्होंने पुरुष वर्ग में रोजर फेडरर (105 जीत) को पीछे छोड़ दिया। हालांकि महिलाओं में मार्टिना नवरातिलोवा के 120 मैच जीत के रिकॉर्ड से वह अब भी पीछे हैं।

आठ विम्बलडन खिताब के करीब

जोकोविच 17वीं बार विम्बलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। यह फेडरर के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कम है। अब वह अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी फेडरर के आठ विम्बलडन खिताब की बराबरी करने से केवल तीन जीत दूर हैं। हालांकि उन्होंने माना कि खिताब जीतने के लिए उन्हें अपने खेल में और सुधार करना होगा। जोकोविच ने कहा, ''फिलहाल मेरी स्थिति 'किसी तरह टिके रहो और आगे बढ़ो' जैसी है। उम्मीद है कि अब बेहतर प्रदर्शन का दौर आएगा।''

39 वर्षीय जोकोविच ने अपने करियर में कभी भी ग्रैंड स्लैम में सफियुलिन जैसी कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी या किसी क्वालीफायर से हार नहीं झेली है, लेकिन इस मुकाबले में उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धूप और तेज हवा के कारण वह पहले सेट में लय नहीं पकड़ सके। हालांकि 2-5 से पिछड़ने के बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए सेट को टाईब्रेक में पहुंचाया और तीसरे सेट प्वाइंट पर जीत हासिल की।

तीसरे सेट में 0-2 से पिछड़ने के बाद उन्हें अंपायर से चेतावनी मिली। सेट गंवाने के बाद उन्होंने निराशा में गेंद को दूर मार दिया, जिस पर दर्शकों ने हूटिंग भी की। मैच के बाद कोर्ट पर की बातचीत में जोकोविच ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, ''आज मुझसे कई बार गुस्से का इजहार हुआ और मैं अपना संयम खो बैठा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। '' चौथे सेट में जोकोविच ने 3-0 की बढ़त बनाकर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया और बिना कोई अंक गंवाए अपनी सर्विस गेम जीतते हुए मैच समाप्त किया।

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फेलिक्स ऑगर या फोकिना से होगी भिड़ंत

अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर-अलियासिम और 22वीं वरीयता प्राप्त अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। महिला एकल वर्ग में लगातार नौवें वर्ष नई विम्बलडन चैंपियन मिलेगी। गत विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा चौथे दौर में अपनी ही देश की कैरोलिना मुचोवा से 7-5, 5-7, 6-3 से हार गईं। 2024 की चैंपियन क्रेजिकोवा महिला ड्रॉ में बची हुई एकमात्र पूर्व विम्बलडन विजेता थीं। उनसे पहले इगा स्वियातेक, एलिना राइबाकिना और सेरेना विलियम्स भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थीं।

अब मुचोवा का सामना दुनिया की नंबर एक आर्यना सबालेंका और 14वीं वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से होगा। वहीं चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला ने अपनी हमवतन ईवा जोविच को 4-6, 6-3, 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।

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लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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