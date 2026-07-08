5 घंटे से ज्यादा चले मुकाबले में नोवाक जोकोविच की जीत, विंबलडन सेमीफाइनल में बनाई जगह
नोवाक जोकोविच ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर-अलियासिम को पांच घंटे 15 मिनट तक चले मुकाबले में हराकर विंबलडन सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जहां उनका सामना इटली के स्टार सिनर होने वाला है।
सात बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने एक बार दुनिया को बताया कि वह टेनिस के सबसे महान प्रतिस्पर्धियों में से क्यों गिने जाते हैं। नोवाक ने मंगलवार को विंबलडन के इतिहास के सबसे लंबे पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कनाडा के फेलिक्स ऑगर-अलियासिम को हराया। इसके साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उनकी टक्कर दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी और इटली के स्टार सिनर से होगी। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन ने क्वार्टर फाइनल में फेलिक्स को पांच घंटे 15 मिनट तक चले मुकाबले में 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) से मात दी। इसके साथ ही ऑल इंग्लैंड क्लब में सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया। यह विम्बलडन में उनकी 107वीं मैच जीत थी।
लगातार 8वीं बार सेमीफाइनल में
टेनिस जगत के दो दिग्गज यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच लगातार दूसरे साल विंबलडन 2026 के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगे। सेंटर कोर्ट पर दो स्टार के बीच होने वाले मुकाबले से यह तय होगा कि रविवार (12 जुलाई) को चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला कौन खेलेगा। 39 साल के सर्बियाई स्टार ने विंबलडन के पुरुष एकल में लगातार आठवीं बार सेमीफाइनल पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने इस उपलब्धि से रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया।
दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी और इटली के स्टार सिनर ने मंगलवार को अपने क्वार्टर-फ़ाइनल मैच में जर्मनी के जान-लेनार्ड स्ट्रफ़ को सीधे सेटों में हराया, जबकि जोकोविच ने अंतिम आठ के मुक़ाबले में तीसरे सीड फेलिक्स ऑगर-एलियासिमे को पांच सेटों और पांच घंटे चले रोमांचक मैच में हराया।
हेड-टू-हेड में कौन आगे?
मौजूदा चैंपियन और सात बार के विंबलडन विजेता चार साल में तीसरी बार चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आमने-सामने हो रहे हैं। इस साल के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले, दोनों ने एक-एक बार जीत हासिल की है। हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में सिनर, जोकोविच से छह-पांच से आगे हैं, हालांकि पिछली बार जब वे मिले थे तो जीत जोकोविच की हुई थी। वह मुकाबला भी इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में हुआ था, जिसमें सर्बियाई खिलाड़ी ने पांच सेटों में जीत हासिल की थी।
इससे पहले सातवीं सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने क्वालीफायर रोमन सफीउलिन को चार सेटों में रविवार को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर क्वार्टरफाइनल में पहुंचने के साथ विम्बलडन में ग्रास कोर्ट मास्टर रोजर फेडरर का ग्रास-कोर्ट मेजर में सर्वाधिक पुरुष एकल मैच जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन 39 वर्षीय जोकोविच अब विंबलडन में 106 एकल जीत के साथ, पुरुषों के बीच सर्वकालिक रिकॉर्ड के मामले में फेडरर से आगे निकल गए हैं, पूर्व डब्ल्यूटीए नंबर 1 मार्टिना नवरातिलोवा (120) एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने इससे अधिक जीत हासिल की हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।