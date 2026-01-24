Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़Novak Djokovic Reaches 400th Major Victory Equals Roger Federer Australian Open Milestone
नोवाक जोकोविच 400वीं मेजर जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने, फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की

नोवाक जोकोविच 400वीं मेजर जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने, फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की

संक्षेप:

नोवाक जोकोविच ने शनिवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने शानदार करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ा, जहां वह मेजर में 400 मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए।

Jan 24, 2026 06:51 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

ज्नोयावाक जोकोविच ने शनिवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने शानदार करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ा, जहां वह मेजर में 400 मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। 38 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी ने बोटिक वैन डी ज़ैंड्सचल्प के खिलाफ सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 7-6 (4) से जीत के साथ यह उपलब्धि हासिल की, जिससे ऑल-टाइम सूची में उनकी बढ़त और बढ़ गई। जोकोविच अब रोजर फेडरर से 31 जीत आगे हैं, जो 369 मेजर मैच जीत के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जो खेल के उच्चतम स्तर पर जोकोविच के दो दशक के करियर को परिभाषित करने वाली असाधारण लंबी उम्र और निरंतरता को रेखांकित करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दुनिया के नंबर चार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कोर्ट पर गिरने के बाद कोई बुरा असर नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने तीसरे राउंड में बोटिक वैन डी ज़ैंड्सचल्प को हराकर रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने अभी तक कोई सेट नहीं हारा है, लेकिन उन्हें दो घंटे और 44 मिनट में जीत हासिल करने में थोड़ी परेशानी हुई।

रॉड लेवर एरिना में रात के सेशन में, जोकोविच तीसरे सेट की शुरुआत में अजीब तरह से गिर गए और उसके बाद उनके दाहिने टखने पर टेप लगाया गया। 38 साल के खिलाड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी उम्र को धता बताते हुए शानदार एथलेटिक क्षमता का प्रदर्शन जारी रखा, और एक ब्रेक से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए टाईब्रेक पर मैच खत्म किया। जोकोविच ने अपने शरीर के बारे में कहा, "बहुत अच्छा।" "मैं बहुत आगे की नहीं सोच रहा हूं और मैं अभी भी टिका हुआ हूं।"

सर्बियाई खिलाड़ी भाग्यशाली रहे कि गेंद को जोर से मारते समय वह लगभग एक बॉल बॉय को लगने से बच गई, जिससे उन्हें 2020 यूएस ओपन में इसी तरह की परिस्थितियों में डिसक्वालिफाई किया जा सकता था। जोकोविच अगले राउंड में 16वीं सीड याकूब मेन्सिक या एथन क्विन का सामना करेंगे।

सबसे ज्यादा मेजर जीत टॉप 10

खिलाड़ी जीत/हार

नोवाक जोकोविच 400-55

रोजर फेडरर 369-60

राफेल नडाल 314-44

जिमी कॉनर्स 233-49

आंद्रे अगासी 224-53

इवान लेंडल 222-49

पीट सैम्प्रास 203-38

एंडी मरे 200-57

स्टीफन एडबर्ग 178-47

जॉन मैकनरो 167-38

इस जीत का मेलबर्न में भी खास महत्व था, जहां जोकोविच ने फेडरर के 102 ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। एटीपी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 4 को उस लिस्ट में अकेले टॉप पर आने का मौका मिलेगा जब वह चौथे राउंड में याकूब मेन्सिक या एथन क्विन का सामना करेंगे।

जोकोविच का मेजर टूर्नामेंट में सफर 20 साल से भी पहले शुरू हुआ था, जब उन्होंने 2005 में रौलां गैरो में रॉबी जिनेप्री के खिलाफ अपना पहला मेजर मैच जीता था। तब से, पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 ने रिकॉर्ड 24 मेजर खिताब जीते हैं, जिसमें मेलबर्न पार्क खिताब के मामले में उनका सबसे सफल स्टेज साबित हुआ है।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश को बाहर किए जाने से पाक नाराज, ले सकता है वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला

सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत

खिलाड़ी...................जीत

नोवाक जोकोविच..... 102

रोजर फेडरर............ 102

राफेल नडाल............. 77

स्टीफन एडबर्ग........... 57

एंडी मरे..................... 53

रिकॉर्ड 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन, जोकोविच ने आखिरी बार 2023 में ट्रॉफी उठाई थी। जोकोविच इस पखवाड़े में अपने पहले तीन मैचों में सहज दिखे हैं, उन्होंने स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज और इटली के क्वालिफायर फ्रांसेस्को मेस्ट्रेली को भी सीधे सेटों में हराया है। चौथे सीड खिलाड़ी का सेमीफाइनल में दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन जानिक सिनर से मुकाबला होने की उम्मीद है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Novak Djokovic

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।