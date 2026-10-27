काइलियन एम्बाप्पे या लामिन यमल नहीं…हैरी केन ने जीता 2026 बैलन डी'ओर
यह अवॉर्ड केन के करियर में एक और मील का पत्थर है, इंग्लैंड के कप्तान ने बायर्न म्यूनिख में शामिल होने से पहले यूरोपियन फुटबॉल के टॉप स्ट्राइकरों में अपनी जगह बनाई थी, जहां उन्होंने कई बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं।
इंग्लैंड के कप्तान और बायर्न म्यूनिख के स्टार हैरी केन ने अपने क्लब के साथ शानदार सीजन के बाद 2026 का मेन्स बैलन डी'ओर जीता। केन 2001 में माइकल ओवेन के बाद बैलन डी'ओर जीतने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बने, उन्होंने काइलियन एम्बाप्पे और लामिन यमल को हराकर यह प्रतिष्ठित व्यक्तिगत फुटबॉल अवॉर्ड जीता। केन ने शानदार प्रदर्शन किया, 73 गोल किए और आठ असिस्ट किए, जिससे पूरे सीजन में 81 गोल हुए। उन्होंने बायर्न म्यूनिख को बुंडेसलीगा, जर्मन कप और जर्मन सुपर कप जीतने में भी मदद की। यह पहला बैलन डी'ओर है जिसे किसी ऐसे खिलाड़ी को दिया गया है जिसे कई सालों से दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक माना जाता रहा है।
यह अवॉर्ड केन के करियर में एक और मील का पत्थर है, इंग्लैंड के कप्तान ने बायर्न म्यूनिख में शामिल होने से पहले यूरोपियन फुटबॉल के टॉप स्ट्राइकरों में अपनी जगह बनाई थी, जहां उन्होंने कई बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। यह बड़ा टाइटल केन के बुंडेसलीगा में दबदबा बनाने के बाद आया है, जहां उन्होंने 31 मैचों में 36 गोल करके बायर्न म्यूनिख को 2025-26 जर्मन लीग टाइटल दिलाने में मदद की।
बायर्न UEFA चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में आखिर में विनर बने पेरिस सेंट-जर्मेन से हार गया, लेकिन केन ने 13 मैचों में 14 गोल भी किए - जिसमें रियल मैड्रिड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और PSG के खिलाफ सेमीफाइनल के दोनों लेग में कम से कम एक गोल शामिल है।
विमेंस में यह खिताब स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस ने जीता
जबकि स्पेन की महान खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस ने अपने करियर में तीसरी बार विमेंस बैलन डी'ओर जीता। इससे पहले उन्हें 2021 और 2022 में यह सम्मान मिला था। बार्सिलोना स्टार की यह नई जीत विमेंस फुटबॉल में उनकी उपलब्धियों में इजाफा करती है और उन्हें बार्सिलोना की पूर्व टीममेट और हमवतन ऐताना बोनमाटी के साथ खड़ा करती है, जिन्होंने भी तीन बार यह अवॉर्ड जीता है। पुटेलास ने बार्सिलोना के साथ एक और सफल सीज़न का आनंद लिया, जिससे स्पेनिश क्लब को विमेंस फुटबॉल में टॉप टीमों में अपनी जगह बनाए रखने में मदद मिली। दोनों अवॉर्ड्स ने केन और पुटेलास की उपलब्धियों को मान्यता दी, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने करियर में एक और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सम्मान जोड़ा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें