पद्म पुरस्कार 2026: रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर सहित खेल जगत की 9 हस्तियों को किया गया सम्मानित

संक्षेप:

Jan 25, 2026 07:19 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। खेल के क्षेत्र में इस बार कुल 9 हस्तियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं और राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में प्रदान किए जाते हैं।

विजय अमृतराज को पद्म भूषण

खेल श्रेणी में इस वर्ष का सर्वोच्च सम्मान टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज को दिया गया है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। विजय अमृतराज को यह सम्मान 'विदेशी/एनआरआई' श्रेणी के तहत प्रदान किया गया है। खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण मिलना उनके लंबे और प्रभावशाली टेनिस करियर की एक बड़ी वैश्विक पहचान है।

क्रिकेट जगत में रोहित और हरमनप्रीत का जलवा

भारतीय क्रिकेट के लिए यह वर्ष बेहद खास रहा है क्योंकि इस साल हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया, वहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 2013 के बाद दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में कामयाब रही। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर की क्रिकेट जगत में प्राप्त की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए साल 2026 के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। रोहित शर्मा महाराष्ट्र से आते हैं जबिक महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर पंजाब से ताल्लुक रखती हैं। रोहित शर्मा ने जहां अपने नेतृत्व और बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं हरमनप्रीत कौर ने महिला क्रिकेट में वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। रोहित से पहले 2025 में दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को भी इस सम्मान के लिए चुना गया था।

हॉकी और अन्य खेलों के चमकते सितारे

क्रिकेट और टेनिस के अलावा अन्य खेलों में भी भारत की प्रतिभाओं को सराहा गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया (हरियाणा) को खेल में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म श्री दिया गया है। इनके साथ ही, निम्नलिखित खिलाड़ियों और कोचों को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है:

• बलदेव सिंह (पंजाब) - खेल

• भगवानदास रायकवार (मध्य प्रदेश) - खेल

• प्रवीण कुमार (उत्तर प्रदेश) - खेल

• के. पाजनिवेल (पुडुचेरी) - खेल

• व्लादिमीर मेस्तविरीशविली (मरणोपरांत, जॉर्जिया) - खेल। (व्लादिमीर मेस्तविरीशविली को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है।)

बता दें कि पद्म श्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर अब उन 40 से अधिक चुनिंदा क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अब तक यह सम्मान प्राप्त किया है। इस वर्ष के पुरस्कारों में कुल 19 महिलाएं शामिल हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं। खेल जगत के ये सितारे आगामी मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक भव्य समारोह में अपना सम्मान प्राप्त करेंगे।

Rohit Sharma

