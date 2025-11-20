Hindustan Hindi News
Hindi Newsखेल न्यूज़Nikhat Zareen Claims Womens 51kg Gold at World Boxing Cup Finals 2025 beat Xuan Yi Guo of Chinese Taipei
निखत जरीन ने 21 महीने का सूखा किया खत्म, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में जीता गोल्ड

निखत जरीन ने 21 महीने का सूखा किया खत्म, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में जीता गोल्ड

संक्षेप:

निखत जरीन ने गुरुवार को विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 में महिला 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज झुआन यी गुओ को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

Thu, 20 Nov 2025 09:17 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत की स्टार मुक्केबाज और दो बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने शानदार वापसी करते हुए विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने महिला 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज झुआन यी गुओ को 5-0 के अंतर से एकतरफा मुकाबले में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। निखत जरीन ने इस जीत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 21 महीने से चला आ रहा अपना पदक का सूखा खत्म किया है। उन्होंने इससे पहले 2023 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।

फाइनल मुकाबले में निखत शुरू से ही आक्रामक दिखीं और उन्होंने चीनी ताइपे की बॉक्सर को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने मुकाबला 5-0 के स्कोर से आसानी से अपने नाम किया। निखत के साथ मीनाक्षी हुड्डा (48 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), अरुंधति (70 किग्रा) और नुपुर शेओरेन (80+ किग्रा) ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर दमदार प्रदर्शन किया है।

कंधे की चोट के कारण एक साल बाहर रहने के बाद सितंबर में विश्व चैम्पियनशिप के जरिये वापसी करने वाली निखत ने 51 किलो वर्ग में कड़े सेमीफाइनल मुकाबले में उजबेकिस्तान की जानीवा गुलसेवर को हराया था। निखत आखिरी बार 20 महीने पहले पिछले साल फरवरी में स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में पोडियम तक पहुंची थी ।

Nikhat Zareen

